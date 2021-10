La Generalitat regula las condiciones laborales del departamento de Torrevieja tras la reversión

Oltra garantiza que los trabajadores pueden estar tranquilos y que la atención será "de calidad"

El pleno del Consell ha aprobado este viernes el decreto que regula las condiciones laborales del personal del departamento de salud de Torrevieja (Alicante) tras la reversión a gestión pública directa, prevista para el próximo sábado 16 de octubre.

A partir de entonces, la Generalitat subrogará los contratos vigentes en esa fecha, tanto temporales como indefinidos, por lo que los trabajadores afectados seguirán en sus puestos en condición de personal laboral a extinguir.

"Que la gente esté tranquila porque el servicio estará garantizado en condiciones de calidad y desde la gestión pública directa, que tiene como objetivo único no los beneficios empresariales, sino la atención a las personas", ha subrayado la vicepresidenta portavoz, Mónica Oltra, después la reunión semanal de gobierno.

Oltra, tras recordar que no es la primera reversión sanitaria que impulsa la Generalitat, ha defendido esta visión de la salud como un derecho y no como un negocio porque "no solo se garantiza la prestación del servicio, sino que será público y de calidad".

También ha hecho hincapié en que los trabajadores serán subrogados por el Consell cuando finalice la concesión a Ribera Salud y en que se actuará en base a la norma aprobado este viernes: "A partir de ahí, garantizo que se cumplirán los derechos laborales".

RETRIBUCIONES Y CONDICIONES

Según el decreto, las retribuciones de ese personal serán las correspondientes al convenio colectivo en el momento de operar la subrogación, así como las que se deriven de su contrato de trabajo, sin perjuicio de su posterior modificación en los supuestos legalmente establecidos, y siempre que sean compatibles con el principio de estabilidad presupuestaria.

En un máximo de tres meses a partir del 16 de octubre, el personal estatutario fijo que en su momento fue declarado en la situación administrativa de servicios bajo otro régimen jurídico o en excedencia por prestación de servicios en el sector público, deberá manifestar si opta por continuar con la condición de personal laboral a extinguir o por reingresar en la condición de personal estatutario fijo.

El decreto también establece que el personal subrogado desempeñará los servicios objeto de su contrato de trabajo en una plaza de naturaleza estatutaria, a los exclusivos efectos de la organización de la plantilla del departamento y de ordenación de los recursos humanos, sin que ello suponga una modificación de su relación de empleo laboral o de sus condiciones de trabajo, ni la adquisición de los derechos inherentes a la plaza estatutaria que ocupa.

Por último, el personal objeto de subrogación únicamente podrá adquirir la condición de personal empleado público mediante la superación de los procesos normativamente establecidos al efecto, respetando los principios constitucionales y legales aplicables.