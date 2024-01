La Generalitat rebaja el pacto Junts-PSOE sobre migración: "Solo hay compromisos difusos"

La consellera de Presidencia de la Generalitat, Laura Vilagrà, ha rebajado el acuerdo entre Junts y el PSOE para transferir a Cataluña las competencias sobre migración al considerar que solo contempla "compromisos difusos", si bien ha exigido a la Moncloa explicaciones sobre "la letra pequeña".

En declaraciones a los medios, Vilagrà ha valorado el hecho de que Junts y PSOE cerraran ayer un acuerdo que permitió al Ejecutivo central sacar adelante dos de los tres decretos ley y que incluye, además de las competencias en inmigración, la supresión del artículo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y publicar las balanzas fiscales.

Tras dar la "bienvenida" a Junts a la negociación con el Gobierno, la consellera ha dejado claro que, como independentistas, la aspiración del Govern y de ERC es lograr todas las competencias para Cataluña e incluso llegar a ser un Estado independiente, pero ha mostrado sus dudas sobre dicho acuerdo para el traspaso de competencias migratorias entre socialistas y JxCat.

"En esta negociación solo hay compromisos difusos, no hay concreción, no hay letra pequeña", ha sugerido. "Se han dado grandes titulares fáciles de alcanzar, pero lo relevante es llegar a acuerdos concretos".

Es por ello por lo que, más allá de rebajar el alcance de ese pacto, Vilagrà ha "exigido" en paralelo al Gobierno central que permita a la Generalitat "conocer la letra pequeña y saber en qué consistirá exactamente" dicho acuerdo para poder así "trabajar de gobierno a gobierno".

"Cualquier nueva competencia es bienvenida y trabajaremos con seriedad, como siempre, por el bien de la ciudadanía", ha insistido la consellera, quien en cualquier caso ha recordado que el acuerdo sobre inmigración son apenas "dos líneas en las que se habla del artículo 150.2 de la Constitución, pero sin ninguna concreción. No es ningún traspaso".

Y ha lamentado que la Moncloa no haya dado explicaciones aún al respecto a la Generalitat, después de que ella misma haya enviado un mensaje al ministro Félix Bolaños con dicha reclamación esta mañana. "Hemos exigido por escrito esta información, que aún no ha sido trasladada, seguramente porque aún no la tienen".

Sobre si ERC cambiará su forma de negociar a partir de ahora. Vilagrà ha subrayado que los republicanos son "serios" y están "en cuarto de negociación con el PSOE, no en primer curso", por lo que mantendrán su estrategia de los últimos años.

Una estrategia que ha permitido, ha recordado, que ayer se aprobara el traspaso del Ingreso Mínimo Vital junto a 200 millones de euros para Cataluña o que, en lo relacionado con el traspaso de Rodalies, se acordara ayer entre Estado y Generalitat aspectos vinculados a "infraestructuras, servicio y financiación".