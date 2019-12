La Generalitat pide la libertad de Junqueras: "No lo dilaten más, y más estos días de Navidad"

La portavoz del Govern, Meritxell Budó, ha pedido este lunes al Tribunal Supremo que obedezca la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y deje en libertad de forma inmediata al exvicepresidente y líder de ERC, Oriol Junqueras.

"No lo dilaten más, y más estos días de Navidad", ha reclamado en rueda de prensa posterior al Consell Executiu, donde también ha opinado que la sentencia del TJUE invalida el juicio del 1-O, por lo que debería declararse nulo y dejar en libertad a todos los presos independentistas.

Al ser preguntada si se puede investir a Pedro Sánchez como presidente del Gobierno si la Abogacía del Estado no pide la libertad de Junqueras, Budó no ha querido pronunciarse alegando que la negociación está en manos de los partidos y no del Govern.

Tampoco ha querido opinar sobre las conclusiones de la ponencia política de ERC aprobada este fin de semana, que no ve como una prioridad un referéndum sin el permiso del Estado.

Sí ha defendido que el Govern, con JxCat y ERC como socios, está comprometido con ejercer el derecho a la autodeterminación "cuando sea el momento más adecuado", y que así se aprobó en el Parlament.