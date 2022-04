Generalitat: "No es normal que en cuatro días haya tres feminicidios"

La secretaria de Feminismes de la Generalitat, Montserrat Pineda, ha mostrado su rechazo al presunto caso de violencia machista en Lloret de Mar (Girona), en el que han muerto dos mujeres, y ha reflexionado que "no es normal que en cuatro días haya habido tres feminicidios" en Cataluña.

"No nos podemos acostumbrar, no es normal, la violencia machista no es normal y como sociedad tenemos que mostrar nuestro rechazo", ha añadido en declaraciones a TV3.

Una mujer y su hija fueron asesinadas en las últimas horas en una vivienda de Lloret de Mar, donde también se halló el cadáver del marido y padre, que, según las primeras pesquisas, se suicidó tras cometer el doble crimen.

Según fuentes próximas a la investigación, se trata de un matrimonio y de su hija, a los que un hermano de esta última intentaba localizar el lunes, sin conseguir contactar con ninguno de ellos.

Al parecer, los cadáveres de ambas tenían heridas de arma blanca, mientras que el padre apareció ahorcado en el patio de la vivienda, ubicada en la urbanización Els Pinars de Lloret de Mar.

La familia era de origen ruso, un matrimonio de mediana edad y la joven, aunque aún está pendiente de confirmación si era hija de ambos, como sucede con el hijo.

Todo ello después de que el pasado 17 de abril un hombre matara presuntamente a su mujer, de la que se estaba separando, en Vilanova del Camí (Barcelona).

Con las de Lloret ya son seis las víctimas mortales en lo que va de año de la violencia machista en Cataluña; 13 en toda España.