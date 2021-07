La Generalitat, al límite: sin banco que avale las fianzas, los encausados deberán usar su patrimonio

Este miércoles finaliza el plazo que los altos cargos del procés tienen para depositar la fianza de 5,4 millones de euros, antes de que el Tribunal de Cuentas les obligue a responder con su patrimonio a estas cantidades. La Generalitat no ha sido capaz de encontrar una entidad bancaria privada que avale el fondo creado por la administración catalana de 10 millones de euros para responder por las personas, 34 ex altos cargos, a las que se le ha impuesto una multa por la malversación de caudales públicos, por los hechos acaecidos en el período que transcurrió entre 2011 y 2017, como parte de la promoción en el extranjero del proceso independentista.

Así lo anunció este martes, tras la reunión semanal del ejecutivo catalán, Jaume Giró, consejero de economía del gobierno. En la conferencia pública, el conseller ha aclarado que por el momento el ejecutivo autonómico no usará al Instituto Catalán de Finanzas (ICF) como avalista para no comprometer a los trabajadores del organismo público, que podrían enfrentarse a consecuencias penales en caso de facilitar el aval.

Jaume Giró ha reconocido en la rueda de prensa que no han encontrado a ninguna entidad privada dispuesta a colaborar. "Las primeras entidades financieras con las que hemos contactado, bancos o cooperativas de crédito, todas ellas con un negocio significativo en Cataluña, no han considerado oportuno aceptar nuestro ofrecimiento de formalizar la garantía de esta operación", ha reconocido.

Según el consejero de economía, "esta operación no tiene ningún riesgo técnico, financiero, jurídico ni comercial",pero los bancos se han podido sentir amedrentados por declaraciones "muy subidas de tono" de "partidos de derecha y extrema derecha", que denunciaban que este fondo implicaba "fraude de ley, prevaricación y malversación".

Pese a ello, continuarán con la búsqueda de alguna entidad que pueda financiarles en el último momento y así poder evitar los embargos de los bienes de los responsables de la malversación del dinero. Si finalmente este aval no llegase, los políticos independentistas ya están alentando a sus bases sociales para que aporten dinero a la "caja de solidaridad", que es una cuenta bancaria a la que cada ciudadano podría destinar dinero para apoyar en el pago a los altos cargos separatistas.

Por el momento, los encausados van a optar por garantizar la fianza a través de su patrimonio personal y complementarlo con el dinero que puedan recaudar. A su vez, los abogados de los independentistas se plantean presentar alegaciones ante el Tribunal de Cuentas para retrasar lo máximo posible el depósito de las fianzas.

Lo único que ha descartado, por el momento, definitivamente el ejecutivo catalán, es recurrir al ICF si no surge ningún banco. "He decidido no someter a ninguno de los profesionales del ICF a dar curso a una operación que, si tenemos en cuenta los precedentes vividos en este país últimamente, seguro que provocaría angustia, inquietud y miedo, tanto a ellos como a sus familias", ha explicado Giró.

Si los encausados no garantizan los 5,4 millones de euros demandados por el tribunal, plazo que vence mañana, se podría iniciar el proceso de embargo de sus propiedades para asegurar esas cantidades.

JxCat pide dinero a sus afiliados

El secretario general de JxCat, Jordi Sànchez, ha solicitado a los militantes del partido que hagan una aportación para hacer frente a las fianzas impuestas por el Tribunal de Cuentas por la promoción en el exterior del 1-O y evitar que ex altos cargos de la Generalitat sean embargados.

En un mensaje a los afiliados distribuido este martes por el partido, Sànchez afirma que "la presión mediática y de los organismos del Estado" ha propiciado que las entidades financieras "del país" no hayan avalado el fondo creado por la Generalitat para hacer frente a la cantidad reclamada.

"Tenemos que evitar el embargo de nuestros referentes políticos, Carles Puigdemont y también del expresidente (Artur) Mas o los exconsellers Andreu Mas-Colell o Francesc Homs, el vicepresidente (Oriol) Junqueras y decenas de otras personas", señala el mensaje.