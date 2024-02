La Generalitat ve "legítimas" las demandas de los agricultores y garantiza interlocución

"Nuestros agricultores no están suficientemente protegidos", destaca Plaja

La portavoz del Govern, Patrícia Plaja, ha expresado este martes su empatía y comprensión ante las "legítimas" demandas de los agricultores catalanes y ha garantizado la interlocución del Ejecutivo catalán con el sector.

Así lo ha manifestado en rueda de prensa posterior al Consell Executiu a raíz de las protestas que están protagonizando los agricultores catalanes tras las que se impulsaron en Francia, Bélgica y Portugal: "Máxima empatía y comprensión por unas reclamaciones que no sólo son legítimas, sino que entendemos que son necesarias".

"Los agricultores catalanes se merecen un trato en igualdad de condiciones respecto a terceros países, y así lo hemos defendido ante las instituciones europeas y el Estado", ha defendido Plaja, tras constatar que es uno de los sectores más castigados también por la sequía.

En su opinión, las reglas de juego no son iguales para todo el mundo y cree que, en este contexto, los que salen perdiendo son los agricultores catalanes.

"Nuestros agricultores no están suficientemente protegidos, no tienen la protección que merecen. Están pasando unas condiciones complejas y complicadas, y esto no viene de ayer", ha remarcado.

Por ello, ha manifestado que desde el Govern escuchan y gestionan las demandas que son competencias propias, pero ha apuntado que es el Estado quien puede desencallar muchas de ellas.

De hecho, ha explicado que esta semana hay una reunión de la mesa agraria donde pedirán al Ministerio de Agricultura que no haya más carga de trabajo administrativo: "En los dos últimos años, el Ministerio ha aprobado diez reales decretos que hay que aplicar a Catalunya, con lo que esto conlleva", ha ejemplificado.

DERECHO A LA MANIFESTACIÓN

A la espera de como se desarrollen las acciones que llevan a cabo los agricultores, Plaja ha asegurado que la interlocución con el sector está garantizada, además de defender el derecho a la manifestación.

Sobre si prevé que las movilizaciones lleguen a Barcelona o puedan provocar colapsos de carreteras, ve compatible el derecho a la manifestación con el derecho a la movilidad, destacando que el cuerpo de Mossos d'Esquadra habrá contemplado "todos los escenarios".