La Generalitat introdujo 'espías' en las escuelas para comprobar si los niños hablaban catalán en el patio

El delirio independentista da un paso más. La Plataforma per la Llengua, una asociación en defensa del catalán subvencionada por la Generalitat, presentó este jueves un estudio en el que concluía que los alumnos de los municipios más importantes de Cataluña usan preferentemente el castellano en el patio del colegio. Una circunstancia que según la entidad supone una “emergencia lingüística” y una “anomalía”. Según el documento, solo el 24,3 por ciento de las conversaciones que se dan entre alumnos en los patios son en catalán. Por lo que respecta a los profesores, el 27,8% de ellos se dirige en castellano a los alumnos, "de manera que no se respeta la condición de lengua vehicular del catalán, tal y como marca la LEC" (la Ley de Educación Catalana), según denuncia la organización.

Para tomar estos datos, la Plataforma per la Llengua reconoció que infiltró "observadores de incógnito" con la excusa de desarrollar una actividad escolar cuya finalidad real no era la confesada a los profesores y las autoridades de las escuelas, sino la de espiar la lengua en la que hablan espontáneamente profesores y alumnos. El total de alumnos espiados es de 750. La Plataforma per la Llengua reconoce que "los centros educativos no fueron informados de toda la realidad de la actividad". La Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) ya ha denunciado estas actividades ante el Defensor del Pueblo y el Ministerio de Educación.

TV3, altavoz del independentismo, ya informó ayer en su programación del resultado de este estudio señalando que el catalán en el patio del colegio estaba "en riesgo".