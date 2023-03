Generalitat inspeccionó en febrero la mina de Súria y no vio irregularidades

La Subdirección General de Minas de la Generalitat inspeccionó hace tres semanas la mina de Súria (Barcelona) en la que un desprendimiento ha atrapado hoy mortalmente a tres trabajadores y no advirtió ninguna irregularidad, por lo que no se abrió ningún expediente.

Así lo ha anunciado el conseller de Empresa y Trabajo, Roger Torrent, que se ha trasladado junto al titular de Interior, Joan Ignasi Elena, a la mina de potasa de Iberpotash en Súria, donde los Bomberos y equipos especializados están asegurando el terreno para acceder a la galería situada a 900 metros de profundidad para poder extraer los cuerpos, en un proceso que se prevé largo.

Torrent ha explicado que, en el marco de los "controles periódicos y sistemáticos" que la Subdirección General de Minas de su departamento lleva a cabo a este tipo de instalaciones, hace tres semanas, en febrero, se revisó la mina de Súria y no se halló "ninguna irregularidad", por lo que no se abrió ningún expediente ya que no se detectó "ninguna situación" que lo hiciera necesario.

Dos inspectores de la subdirección de Minas se encuentran hoy en el lugar, a la espera de que se asegure el acceso a la galería, para iniciar la investigación que determine las causas que han provocado el desprendimiento, según Torrent.

Una vez se tengan las conclusiones, se remitirá un informe al juzgado correspondiente y la Generalitat también abrirá paralelamente la vía administrativa, según Torrent.

Por su parte, Elena ha indicado que los Bomberos y los especialistas se centran ahora en asegurar el entorno para que los equipos de emergencia puedan acceder a la galería donde se ha producido el desprendimiento que ha atrapado a los tres trabajadores.

Pese a que oficialmente Elena ha afirmado que no podía confirmar la muerte de los tres trabajadores, el conseller ha advertido de forma reiterada que la información y los indicios que tienen les hacen temer "el peor desenlace".

Elena ha insistido que el acceso a la galería es "difícil" y se puede prolongar en el tiempo -"no será rápido", ha dicho- y ha apuntado que sería una "temeridad" ahora adelantar las causas que han provocado el desprendimiento.

El conseller sí ha confirmado que el resto de personas que estaban con los tres trabajadores que han quedado atrapados han podido ser evacuadas.

Por el momento, la Generalitat ya ha informado de la situación a las familias de los tres trabajadores atrapados, según Elena. EFE

