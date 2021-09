La Generalitat espera relajar las restricciones a final de mes y estudia el pasaporte COVID para bares

El 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, ha asegurado este lunes que la buena situación epidemiológica permitirá aligerar las restricciones a partir del 27 de septiembre, cuando finalizan las medidas actuales, con el objetivo de "dar un paso decisivo en la normalización" el 9 d'Octubre, Día de la Comunitat Valenciana.

También ha garantizado que se abrirá un proceso de diálogo con los sectores de la hostelería y el ocio para "ver dónde se puede implantar y en qué condiciones" el pasaporte COVID, que ve como un buen instrumento para garantizar la seguridad de los ciudadanos.

Puig, en declaraciones a los medios en dos actos en Sagunt y València, ha explicado que los expertos y la Conselleria de Sanidad evalúan esta semana cómo flexibilizar las restricciones, aunque de momento no hay fecha para la comisión interdepartamental COVID que debe reunirse esta semana.

Una normalidad que ha insistido en que tiene que ser "mejorada" a partir de todo lo aprendido este año y medio, dentro de la hoja de ruta prevista de "normalización mejorada y apertura progresiva" iniciada con "cautela" hace tres semanas.

Para ello ha celebrado que la incidencia acumulada sigue bajando mientras avanza la vacunación, destacando la "experiencia interesante" de este domingo de vacunar sin cita previa en el estadio de Mestalla antes de un partido del Valencia CF. Se trata de buscar a todas las personas que todavía no se han vacunado porque "va a favor de ellos, de su familia y de toda la sociedad".

Tras escuchar algunos "testimonios impactantes" en este proceso, ha apelado a no rechazar la vacuna porque "la mayoría de jóvenes que han muerto ha sido porque no se han vacunado" y si la última ola de la pandemia se hubiera producido sin inmunización "deberíamos lamentar miles de personas fallecidas". Ha confiado así en poder llegar al 90% de valencianos con pauta completa en los próximos días.

EL PASAPORTE COVID, "UNA SOLUCIÓN PARA ABRIR MÁS RÁPIDO"

Sobre la posibilidad de pedir el pasaporte COVID en bares y restaurantes, Puig ha garantizado que están dispuestos a dialogarlo con estos sectores y ha recordado que se ha implantado en muchos países de Europa. "Es una solución para abrir más rápido y con menores restricciones, y en ese ámbito vamos a trabajar", ha aseverado.

En cualquier caso, ha descartado aplicarlo de forma singularizada y ha hecho hincapié en que la pandemia no ha acabado y no se pueden hacer "trampas al solitario": "No podemos pensar que volvemos a estar como estábamos porque tenemos que llevar masca y hay personas que entran cada día a los hospitales".