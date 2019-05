Generalitat cifró en 268.000 euros los daños por la actuación policial el 1-O

La Generalitat valoró en 268.000 euros los daños ocasionados en los colegios públicos que se utilizaron el 1-O por la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, sin imputar desperfectos a los votantes que no permitieron la entrada en los centros a los agentes.

La secretaria general del Departamento de Educación, Nuria Cuenca, citada a petición de la defensa de Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull, ha señalado ante el tribunal del "procés" que la Generalitat tenia la "obligación" de valorar los daños provocados en los colegios

Tras contabilizar todos los desperfectos durante el referéndum del 1-O, declarado ilegal, ha dicho que la cantidad fue de 268.000 euros y los daños "coincidían con donde hubo una actuación policial".

Y aunque ha precisado que no sabe si fueron directamente por su actuación, luego a preguntas de la Abogacía del Estado ha reconocido que no se imputaron ni reclamaron esos daños a los ciudadanos que no permitieron la entrada en los centros, de manera que todos se atribuyen a las fuerzas de seguridad del Estado.

Respecto al uso de los colegios públicos, ha explicado que la autorización para actividades sociales o deportivas fuera del horario escolar depende del ayuntamiento, que regula estos usos, no de la Generalitat, y que "las pueden pedir personas físicas o jurídicas sin ánimo de lucro".

Al respecto, ha asegurado que "no se establece relación contractual" sino que "se solicita y en función de la actividad y características se autoriza o deniega".

Pero, ha precisado, "puede haber una contraprestación económica siempre y cuando la actividad pueda suponer gastos para la administración", de manera que "se pueden establecer tarifas para compensar estos gastos" que "lo regula el ayuntamiento y lo establece en su normativa".