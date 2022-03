La Generalitat de Cataluña dejará de invitar al cónsul ruso a sus actos

La consellera catalana de Acción Exterior, Victòria Alsina, ha anunciado este miércoles que la Generalitat dejará de invitar al cónsul ruso en Barcelona a los actos y acontecimientos que organice su departamento.

En declaraciones a La 2 y Ràdio 4, Alsina ha explicado que no se ha reunido con el cónsul ruso desde el estallido de la invasión rusa de Ucrania, aunque sí que lo ha hecho con el cónsul ucraniano.

Alsina no ha aclarado, no obstante, si el Govern cerrará la oficina que tiene en Moscú, ya que depende de la consellería de Empresa al formar parte de la red de Acció: "Cada consellería hará la reflexión pertinente".

Sobre el envío de armas a Ucrania por parte de la Unión Europea, Alsina ha indicado que es algo a contemplar, ya que cuando un conflicto se recrudece, no se puede ir siempre "con el lirio en la mano".

"Sería no responsable no planteárselo", ha señalado la consellera de Acción Exterior.

Por otro lado, ha afirmado que el alto representante para la Política Exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, "no ha estado a la altura" de su cargo y le ha atribuido una "obsesión" con relacionarlo todo con el conflicto catalán.

Ayer, Borrell aclaró no obstante que no se refirió en ningún momento al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont en sus declaraciones de este lunes sobre el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenski, al afirmar que el presidente ucraniano "no es el tipo de líder que huye escondido en un coche".

"Cayó muy bajo", ha insistido Alsina pese a la aclaración de Borrell de anoche.