La Generalitat asume la tutela de los tres hijos de la víctima del crimen machista de La Vila

El colegio dio la voz de alarma cuando nadie fue a recogerlos

La Generalitat Valenciana ha asumido la tutela de los tres hijos de la mujer asesinada supuestamente por su pareja en La Vila Joisa (Alicante), un hombre que se suicidó sobre las 10.30 horas de este lunes. Los tres menores, de momento, se mantienen a cargo de la familia extensa --con la que tienen vínculos de sangre-- mientras se estudia su situación, según han confirmado fuentes de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas.

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Gloria Calero, y la subdelegada en Alicante, Araceli Poblador, han confirmado que no había denuncias por malos tratos en el sistema Viogen ni tampoco constaba ninguna información en el Ayuntamiento. La víctima, de 40 años, murió degollada mientras que el presunto autor de los hechos, de 52, falleció al lanzarse al vacío por un puente.

Así lo han confirmado en atención a los medios en las concentraciones celebradas en València y La Vila Joiosa para condenar en silencio este último crimen machista, y que han sido secundadas a las puertas de otros ayuntamientos e instituciones de la Comunitat Valenciana. No obstante, la delegada del Gobierno ha recalcado que el hecho de que no haya constancia de denuncias previas "no quiere decir que no fuera una mujer maltratada" ya que, a veces, las víctimas tardan mucho tiempo en denunciar.

NO LOS RECOGIERON EN EL COLEGIO

Calero ha detallado que, inicialmente, se comenzó a investigar el suicidio de un hombre. Más tarde, el colegio de los menores denunció que no habían ido a recogerlos, lo que llevó a dar la "voz de alarma". Al llegar a la vivienda de los niños, los agentes encontraron a la madre asesinada, en un crimen en el que la Delegación del Gobierno de Violencia de Género ya ha confirmado que se trata de un caso de violencia machista.

El Ayuntamiento de La Vila ha decretado tres días de luto oficial desde este martes, jornadas en las que las banderas de los edificios municipales ondearán a media asta en señal de duelo.

El alcalde, Andrés Verdú, ha explicado que la familia recibía apoyo de los servicios sociales y ha apuntado que los menores se encuentran "protegidos" y que desde el consistorio están hablando con la familia para "lograr el mejor futuro para ellos".

Sobre las 10.30 horas de este lunes, el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) recibió el aviso de un posible suicidio desde el puente de la línea del TRAM que cruza el río Amadorio. Hasta el lugar ha acudido una unidad del SAMU que ha confirmado el fallecimiento del hombre.

Horas después, la Guardia Civil solicitó la intervención del CICU para asistir a una mujer en su vivienda, esposa del anterior, y un equipo médico confirmó su fallecimiento por arma blanca.