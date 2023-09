La Generalitat afea a Albiol: "No es de recibo poner los coches por delante de la salud"

El conseller de Acción Climática, David Mascort, ha afeado al alcalde de Badalona, el popular Xavier García Albiol, que "no es de recibo poner los coches por delante de la salud", y ha dicho "no entender" que haya alcaldes que tomen decisiones "en contra de las personas".

En declaraciones a Rac1, el conseller se ha referido así al anuncio de ese gobierno municipal de aprobar una moratoria, hasta el 1 de enero de 2027, que retrasará tres años la aplicación de las sanciones previstas por las restricciones a la circulación dentro de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE).

Albiol exigió además a la vicepresidenta tercera en funciones, Teresa Ribera, que "no amenace" a la ciudad, después de que ésta calificara la decisión del ayuntamiento de "ataque a la salud" y avisara de que "el Gobierno es probable que reclame los casi 2 millones de euros que se transfirieron con cargo al plan de recuperación para hacer viable esta zona de bajas emisiones".

"Todos los alcaldes de las grandes ciudades donde el aire no cumple los mínimos que debería cumplir para que la gente no respire porquería deben tomar medidas", ha afirmado el conseller Mascort sobre esta polémica. "No entiendo que los alcaldes tomen decisiones que vayan en contra de la salud de las personas".

Para el titular de Acción Climática, "si hemos de hablar de obligar a los acaldes, no vamos bien. La propia conciencia debe ir por delante. A largo plazo, esto tiene consecuencias y cada uno debe evaluar sus decisiones", ha dicho el dirigente, que no ha hablado aún con Albiol, pero no descarta hacerlo si llega el caso.

Por otra parte, preguntado sobre la posibilidad de expropiar edificios en zonas inundables, Mascort ha afirmado: "En el peor de los casos deberemos hacer que la gente deje de vivir ahí. Pero no puedo afirmar que habrá expropiaciones".