La Generalitat acusa a Sánchez de improvisación: "No sabemos donde están las mascarillas ni la que nos tocan"

El conseller de Interior de la Generalitat, Miquel Buch, ha considerado este sábado que las decisiones que toma el Gobierno para afrontar la crisis sanitaria derivada del coronavirus son "fruto de la improvisación", que lleva a una incertidumbre absoluta que genera estrés entre la población, ha dicho.

Buch ha apuntado que la Generalitat espera saber cuál es la estrategia del Gobierno después de que haya anunciado la vuelta al trabajo para el próximo lunes: "Esperamos para ver si tienen alguna propuesta, alguna estrategia determinada", ha señalado en una entrevista a Catalunya Ràdio.

Buch ha apuntado que los anuncios del Gobierno llegan a cuentagotas, y ha cuestionado por qué motivo el Ejecutivo decide prorrogar 14 días más los controles en la frontera con Francia y Portugal y no otras cuestiones: "¿Por qué los controles en fronteras se mantienen y la gente tiene que ir a trabajar?".

"Seguramente las decisiones que toman forma parte de una estrategia, la que sea, pero no la de los expertos, que es la que seguimos nosotros (Generalitat), no la de los médicos que es la que estamos siguiendo nosotros, y no la de los científicos", ha agregado el conseller.

NO HAY MASCARILLAS HASTA EL DÍA 20

Preguntado por el motivo por el cual la Generalitat ha aplazado la entrega de mascarillas hasta el día 20 de abril, ha dicho que la capacidad de producción de Cataluña "es la que es", y que lo han aplazado porque no podían garantizar que hubiera para todo el mundo.

Y ha afeado al Gobierno haber anunciado que a partir del lunes las estaciones de Metro y tren dispondrán de mascarillas que se repartirán mediante Protección Civil: "A día de hoy Protección Civil no tiene conocimiento de todo esto. Y faltan dos días. No sabemos donde están, cuantas nos tocan, ni cual será el sistema ni cuanto personal necesitaremos. Cuando le hablo de incertidumbre del Gobierno, hablo de esto".