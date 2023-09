La Generalitat acusa al Gobierno de haber ido "tarde y mal" con el catalán en la UE

La portavoz del Govern, Patrícia Plaja, ha sostenido que el Consejo de la Unión Europea (UE) no ha aprobado la oficialidad del catalán este martes porque el Gobierno ha "hecho el trabajo tarde y mal".

"Hoy se tendría que hacer oficializado el uso del catalán, y no se ha hecho. Si no ha sido así, es porque el Gobierno ha hecho el trabajo tarde y mal, y no será porque no haya tenido tiempo", ha dicho en rueda de prensa tras la reunión del Consell Executiu.

Plaja ha advertido de que "los compromisos son para cumplirse y este de momento no se ha cumplido", después de que los Estados miembros hayan aplazado la decisión sobre la oficialidad del catalán, euskera y gallego hasta contar con un dictamen jurídico del Consejo de la UE y un análisis de su impacto económico y práctico.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)