La Generalitat no acudirá a la Comisión Bilateral con el Estado en julio

El Govern rechaza acudir a la próxima Comisión Bilateral Estado-Generalitat, a priori prevista para julio, al considerar que "no hay ningún traspaso importante sobre la mesa" y que las relaciones entre ambos gobiernos "no están normalizadas" tras el caso de ciberespionaje político Pegasus.

Así lo ha anunciado la consellera de Presidencia de la Generalitat, Laura Vilagrà, quien ha protagonizado este jueves un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum, donde ha exigido al Estado que ejecute el "cien por cien" de las inversiones presupuestadas en Cataluña.

Durante su conferencia, la dirigente ha mostrado el libro "En defensa de la conversación" que le regaló el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, en la reunión entre ambos en la Generalitat justo cuando estalló el caso de espionaje político al independentismo.

Vilagrà ha leído algunos extractos del libro sobre la privacidad de las comunicaciones digitales. "Bolaños me puso luz en la oscuridad. No se puede tener democracia sin privacidad ni respeto a los derechos fundamentales", ha admitido. "Pedimos al Estado si quiere seguir siendo cómplice de la represión o hacer una negociación real e intensa".

En ese sentido, ha dejado claro que las relaciones entre ambos ejecutivos "no están normalizadas", por lo que ha anunciado que el Govern no acudirá a la Comisión Bilateral que debe celebrarse en julio, ya que este órgano entre Estado y Generalitat se reúne a priori cada medio año.

"No haremos la Bilateral porque no hay ningún traspaso importante sobre la mesa y no queremos hacer más una Bilateral sobre la estación meteorológica del Turó de l'Home o para una foto", ha afirmado Vilagrà, aludiendo irónicamente a uno de los pocos traspasos que se cerraron en la última bilateral del pasado 18 de febrero.

En aquella reunión en Barcelona, se acordaron algunos traspasos, entre ellos dos infraestructuras históricamente demandadas por la Generalitat como el observatorio meteorológico del Turó de l'Home y el canal de regadío Xerta-La Sènia; un acuerdo que se consideró "tímido" desde el Govern e "histórico" desde la Moncloa.

Vilagrà ha advertido al Gobierno de que la Generalitat solo se reunirá con el Estado al máximo nivel si hay contenidos o se habla de aspectos "antirrepresivos y de respeto a derechos humanos", después del caso Pegasus.

Además, ha calificado de "pobres" los resultados de anteriores bilaterales, lo que "no genera confianza". "Cada vez que logramos un traspaso es como arrancar una muela al Estado", ha sugerido.

Por otro lado, sobre la cifra de inversiones ejecutadas por el Estado en Cataluña, la consellera ha considerado que el balance es "muy mejorable" y ha reclamado que se ejecute un "cien por cien" de las inversiones previstas por parte del Estado, igual que la Generalitat quier hacer con las previstas en los presupuestos catalanes.