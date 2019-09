General chavista se niega a ser entregado: "En la justicia de EEUU no confío"

El exgeneral Hugo Carvajal, que estuvo al frente de la contrainteligencia venezolana con Hugo Chávez, se ha negado hoy a ser extraditado a Estados Unidos por delitos de narcotráfico alegando que será represaliado en ese país: "Yo en la justicia de Estados Unidos no confío".

En su vista de extradición ante la sección tercera de la Audiencia Nacional, en la que la Fiscalía ha apoyado su entrega a EEUU, Carvajal, a preguntas de su abogada, ha afirmado que se siente amenazado y que cree que tendrá represalias si es extraditado al país norteamericano, así como en Venezuela.

"Yo en la justicia de Estados Unidos no confío, el solo hecho que me hayan hecho lo que hicieron es suficiente motivo. No voy a tener derecho a la defensa de ningún tipo y a promover pruebas tampoco", ha dicho ante el tribunal.

Y ha explicado que todos los que pueden testificar en un proceso contra él "están o sancionados o con la visa retirada en Venezuela, otros presos en México y otros muertos, como es el caso del presidente Chávez, que era quien me daba las ordenes directas a mí".

"A Maduro lo conozco lo suficiente y sé de lo que es capaz", ha afirmado acto seguido sobre el presidente venezolano, con quien también fue jefe de la contrainteligencia durante un tiempo, aunque Carvajal se declara ahora seguidor del líder opositor Juan Guaidó.