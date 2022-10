Gemma Ubasart, la exlíder de Podem que dirigirá la consellería de Justicia

Politóloga con carrera académica a sus espaldas, Gemma Ubasart, la nueva consellera de Justicia, Derechos y Memoria, se estrenó en política activa de la mano de Podem, liderado en aquél entonces por Pablo Iglesias y del que salió tras las elecciones autonómicas del 27 de septiembre de 2015.

Ya con posiciones de mando en la formación, pues fue secretaria de Plurinacionalidad en la dirección estatal de Podemos, Ubasart (Castellar del Vallès, Barcelona, 1978) llegó a ocupar la secretaría general de Podem en Cataluña entre febrero y octubre de 2015.

Abandonó el cargo tras los malos resultados electorales de la coalición Catalunya Sí Que Es Pot y lamentando el que consideró excesivo intervencionismo del partido desde Madrid, lo que a su juicio diluyó la impronta catalanista que ella habría preferido darle a la candidatura.

En su carrera académica, ha realizado investigaciones en la London School of Economic and Political Science (Gran Bretaña), en la Università di Padova (Italia), en la University of Ottawa (Canadá), en la Science Po de París (Francia) y en el Instituto de Altos Estudios Nacionales (Ecuador), y ha trabajado en diversos centros universitarios de Barcelona, Madrid, Santo Domingo y Quito.

Ha combinado su tarea académica con la consultoría a gobiernos y partidos tanto en Europa como en América Latina, y antes de liderar Podem fue concejal de su localidad, Castellar del Vallès (Barcelona), por una candidatura ciudadana.

En su etapa en el partido morado, destacó por su apuesta por una reforma territorial de España a través de un proceso constituyente que superara el marco constitucional del 1979 y contribuyera a solucionar los problemas de encaje de Cataluña.

Afirmaba reconocer el derecho a decidir de Cataluña, así como de otros territorios españoles que se puedan considerar naciones, aunque ya en 2015 rechazaba una eventual declaración unilateral de independencia.

Por contra, señalaba el ejemplo de Escocia, que celebró un referéndum acordado de independencia con el Reino Unido, en el que finalmente se impuso la opción contraria a la secesión, como posible salida al conflicto político catalán.

Ubasart es doctora en Ciencia Política por la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) y ha sido profesora de Derecho de la Universidad de Girona. Tras apartarse de Podem, volvió a la vida académica en la Universidad de Girona y ha sido una habitual analista política en diversos medios de comunicación.

En uno de sus últimos artículos, publicado en El Periódico en junio y centrado en las discrepancias en el seno de Junts, lanzó un pronóstico de lo que creía que pasaría en los meses siguientes: "Con lo que sí que habrá acuerdo es en hacer la vida imposible a ERC. E irá en crecimiento a medida que nos acerquemos a la contienda local donde el pastel a repartir será realmente importante. La gobernabilidad de la Generalitat puede verse de rebote afectada y haría bien Aragonès en estar preparado".

Más recientemente, en el quinto aniversario del 1 de octubre de 2017, definió esa votación como "un episodio de movilización masiva" y "un acto de reafirmación popular potente y singular" y sostuvo que la reciente apuesta del president Pere Aragonès por la vía canadiense "puede ser una buena salida" al conflicto político.