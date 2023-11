Gemma Serrano vuelve a la carga y, dejando claro que no tiene miedo a Las Campos, arremete contra Alejandra Rubio

MADRID, 2 (CHANCE)

A pesar de que Carmen Borrego ha confirmado que va a tomar medidas legales contra ella por las declaraciones que ha hecho sobre su familia tras la muerte de María Teresa Campos, Gemma Serrano no tiene miedo. Y tras arremeter públicamente contra las hijas de la recordada presentadora y asegurar que fue Edmundo Arrocet y no ellas quien cuidó de la malagueña, ahora reaparece lanzando una advertencia a Alejandra Rubio.

La hija de Terelu Campos se pronunciaba sobre ella hace unos días afirmando que no entiende cómo "una persona que no es nada" en su vida y a la que "ni siquiera conoce" pueda sentarse en el plató del programa en el que trabaja para insultarla. "Me parece un poco feo" sentenciaba la colaboradora.

Unas declaraciones a las que Gemma ha respondido con rotundidad y sin ocultar su antipatía por Alejandra, a la que ha 'dejado' un 'recado': "En breve voy a contestar a la señora, señorita o lo que sea, acerca del insulto que dice que le he hecho, que no sé si la ponen ahí para* No sé para qué, porque en realidad ella dice que es pequeña pero luego atiende como si fuera mayor. No sé cuál es el insulto que le he podido hacer a esta mujer". "No se va a quedar así porque esta señora me va a tener que explicar, o señorita, cuál es el insulto que le he propinado yo" ha añadido, asegurando que en ningún momento la insultó como dice la hija de Terelu. "Para no nombrarme fíjate... peor vamos, pero nos veremos pronto" advierte.

Además, la íntima amiga de Edmundo Arrocet ha vuelto a salir en su defensa tras su entrevista en 'Viajando con Chester', dejando claro que si el humorista está hablando de Las Campos no es por motivos económicos como se está diciendo. ¿Está haciendo exclusivas a costa de María Teresa y de sus hijas para pagar los 127.000 euros que supuestamente debe a Hacienda?: "Para nada, para nada. No sé lo que se inventan en verdad. No está en la ruina, tiene para enterrar a bastante gente" sentencia.