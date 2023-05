Gázquez (PP) afirma que los incendios de la primavera constatan la falta de gestión del gobierno socialista de Asturias

La diputada nacional del PP, Paloma Gázquez, ha manifestado este lunes que los incendios de esta primavera en el Principado han demostrado que en Asturias "hay una gestión pésima de los bomberos y de los incendios forestales".

Así lo ha explicado Gázquez este lunes durante una visita al Parque de Bomberos de La Morgal acompañada de la candidata del PP en Ibias, Gemma Álvarez.

"No es un problema que tengamos los asturianos, no, es un problema que el presidente de Asturias Adrián Barbón ha querido compartir para quitárselo de encima. El problema es único y exclusivamente del gobierno asturiano y del gobierno nacional, que en Asturias no han sabido ni saben gestionar", señala la diputada 'popular'.

"¿Cómo tienen que funcionar las masas forestales? ¿Cómo tienen que mantenerse? ¿Cómo tiene que haber una prevención? ¿Unos cortafuegos? ¿Unos desbroces? Que no hay. Y el problema no es de todos. El problema es único y exclusivamente del gobierno socialista. Y lo vamos a decir siempre. Y no va a tratar de compartir ese problema con los demás, porque no es de los demás", añade.

Sostiene además que "hay un grave problema con el personal, porque los que tienen que acometer un incendio son los bomberos, y existe un 20% de interinidad y una plantilla que ahora mismo está absolutamente descontenta con la forma de llevar el servicio y que no sabemos los efectivos que vamos a tener cuando llegue el verano y cuando llegue el pico más gordo", concluye.

Por su parte, la candidata del PP en Ibias, Gemma Álvarez, ha lamentado que Asturias cuente con un "presidente 'influencer', que vive a golpe de publicación y de propaganda, pero no de gestión, y a la vista está con los bomberos".