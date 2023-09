Gavira ve una "trampa" la propuesta de más autogobierno del PSOE-A y pide a Moreno no entrar en una "guerra de regiones"

El portavoz del Grupo Parlamentario de Vox en el Parlamento de Andalucía, Manuel Gavira, ha calificado de "trampa" la propuesta realizada este lunes por el Grupo Socialista, a través de su portavoz y secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, para crear una ponencia en relación con un mayor autogobierno, por lo que espera que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, "tenga la suficiente inteligencia para no caer en ella".

Para Gavira, "causa bochorno" escuchar a un socialista hablar de que Andalucía tiene un Estatuto de primera y una Autonomía de segunda, cuando "los servicios públicos en Andalucía no son los mejores de nuestro país, ni siquiera están en el nivel medio de España por culpa, precisamente, de la inacción socialista".

Gavira ha realizado estas declaraciones durante su visita a la localidad granadina de Vegas de Genil, en la que ha estado acompañado por los parlamentarios de Vox por esta provincia, Ricardo López Olea y Cristina Jiménez, y donde se ha reunido con los concejales de esta formación en el Ayuntamiento de este municipio para conocer de primer mano "los problemas que tienen de competencia autonómica, para poder darles respuesta en esos presupuestos de la Junta de Andalucía que van a llegar pronto al Parlamento".

Según ha aseverado, los diferentes gobiernos del PSOE "nos condenaron a ser los últimos siempre en todo", por lo que "escuchar a un socialista hablar de sanidad, hablar de educación, hablar de dependencia, hablar de servicios sociales, a nosotros nos causa mucha vergüenza ajena".

Gavira ha insistido a Moreno que "no caiga en la trampa socialista" y que "no entre en una guerra de regiones, porque no es bueno para España y, por supuesto, es muy malo para Andalucía".