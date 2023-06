Gavira: Andalucía es "ejemplo" de que es "mejor" para Vox apoyar desde dentro y no desde fuera un gobierno del PP

El portavoz del grupo de Vox en el Parlamento andaluz, Manuel Gavira, ha sostenido este viernes que Andalucía es "ejemplo" de que para su partido es "mejor" condicionar un gobierno del PP desde dentro del mismo y no desde fuera.

Así lo ha trasladado el dirigente de Vox en Andalucía en una entrevista en Canal Sur Televisión, recogida por Europa Press, al hilo del pacto alcanzado por PP y Vox para gobernar en coalición la Comunidad Valenciana, y a preguntas de los periodistas también sobre la situación en la Región de Murcia, donde el PP, tras quedarse a dos escaños de la mayoría absoluta, pretende gobernar en solitario, y donde Vox se ha quedado sin puestos en la mesa de la Asamblea Regional.

A la pregunta de si es "mejor" estar apoyando un gobierno "desde fuera o estar dentro" del mismo, el representante de Vox ha contestado que "es mejor estar dentro", y al respecto ha argumentado que precisamente en Andalucía "hemos sido, de alguna forma, el ejemplo de que estando desde fuera no se consiguen los objetivos que persigue Vox".

Gavira ha aludido así a la situación de la anterior legislatura, cuando Vox apoyó la investidura del líder del PP-A, Juanma Moreno, como presidente de la Junta pero sin entrar en el Gobierno andaluz, sino permaneciendo en la oposición aunque suscribiendo acuerdos con el Ejecutivo entonces de coalición entre PP y Ciudadanos para, por ejemplo, aprobar los presupuestos autonómicos.

Ha recordado que las elecciones de febrero de 2022 en Castilla y León fueron "las primeras" en las que Vox "tuvo la posibilidad de acceder al gobierno", y en esa comunidad su partido exigió "simplemente el mismo trato que había tenido el anterior socio del Partido Popular" en dicha comunidad, en alusión a Ciudadanos.

"ABOCADOS A ENTENDERSE" PP Y VOX EN MURCIA

En relación a la Región de Murcia, Manuel Gavira ha aseverado que "el PP no puede pretender que les regalemos los votos cada elección o cada votación que haya en la Asamblea", si bien ha considerado que ambos partidos "estamos abocados a entendernos".

"Nosotros, desde el minuto uno, le dijimos al Partido Popular que mano tendida, que no vamos a chantajearlo ni, por supuesto, vamos a aceptar que nos chantajeen", ha continuado el portavoz parlamentario de Vox en Andalucía antes de agregar que, para su partido, "la única línea roja que hay" en la Región de Murcia "es que las cosas así no pueden seguir y que hay que cambiarlas".

RESULTADO "SATISFACTORIO" EL 28M

Por otro lado, el representante de Vox ha valorado el resultado de su partido en las recientes elecciones locales del 28 de mayo en Andalucía, y ha subrayado que están "satisfechos" por el mismo, "no sólo" por haber "más que duplicado el número de concejales" que tenían, sino "también porque hemos consolidado ser la tercera fuerza política en Andalucía", según ha puesto de relieve.

De cara a las próximas elecciones generales del 23 de julio, ha apuntado que lo que Vox quiere es "seguir creciendo, seguir consolidando" a sus votantes y "seguir aumentando el número de apoyos entre los españoles".

Ha aseverado que "cuando un partido político se presenta a unas elecciones lo que quiere es, por supuesto, ganarlas", y Vox acude a la cita del 23 de julio "con el mejor candidato", que a su juicio es el presidente del partido, Santiago Abascal, y van a estas elecciones "con la idea de ganar, de hacer un buen trabajo y que los españoles confíen en esa alternativa que es Vox".

De igual modo, ha apuntado que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, "evidentemente está en su perfecto derecho de pedir lo que él llama el voto útil", pero ha opinado que ese voto útil "es votar a Vox, no al PP".

En esa línea, ha indicado que desde Vox vienen diciendo, "no sólo a nivel nacional, sino a nivel autonómico aquí en Andalucía, que el PP todavía no ha logrado salir de la inercia socialista", y "la única manera de salir de la inercia socialista es que el PP entienda que, para que haya cambio real, no sólo en Andalucía, sino también en España, tiene que estar Vox en la ecuación".

Según ha criticado, "el PP dice una cosa en cada parte de España, y decir una cosa y hacer la contraria en la parte de España en la que te encuentres no es ser fiable", y los representantes de Vox "sí que somos fiables".

"A DISPOSICIÓN" DE VOX TAMBIÉN DE CARA AL 23J

Por otro lado, preguntado por la posibilidad de encabezar la candidatura de Vox al Congreso de los Diputados por su provincia de origen, Cádiz, en las próximas elecciones generales, Gavira ha respondido que él está siempre "a disposición de mi partido y mi presidente", si bien se ha desmarcado de "rumorologías" como las que, según ha añadido, circularon antes de las elecciones andaluzas del 19 de junio de 2022, "cuando se decía que iba a encabezar" la candidatura de su partido a la Presidencia de la Junta.

"Yo estoy a disposición" de Vox, y a "lo que me destinen, allí estaré", ha dicho Manuel Gavira para añadir que "no descarto nunca nada, yo donde me manden".

La candidata de Vox a la Presidencia de la Junta en las elecciones del 19J de 2022 fue Macarena Olona, que ya no forma parte de dicho partido y pretende concurrir a las elecciones generales del 23 de julio desde el proyecto 'Caminando juntos'.

Al respecto de ese nuevo partido, Manuel Gavira ha indicado que no sabe "cuál es la base programática" del mismo, y ha añadido que Olona, tras irse de Vox, "tiene todo el derecho de montar un partido", pero ha rehusado "opinar sobre una formación política de la que no conozco ni siquiera" su programa.