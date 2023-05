Gascón celebra la decisión del TS y plantea descontaminar el Tajo y dotarlo de personalidad jurídica

El candidato de Unidas Podemos a la Presidencia de Castilla-La Mancha, José Luis García Gascón, ha celebrado este domingo la decisión del Tribunal Supremo de desestimar la suspensión cautelar de caudales ecológicos del Tajo", al tiempo que ha prometido que, si logra gobernar en la región, depurará y descontaminará el Tajo para llegue limpio desde Madrid a Castilla-La Mancha y trabajará para dotarlo de personalidad jurídica como al Mar Menor.

"La respuesta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TS es la más razonable", ha afirmado Gascón, quien sostiene que "las propias sentencias del Tribunal Supremo establecen que para que el caudal sea ecológico debe llegar a esos entre 15 y 20 metros cúbicos por segundo, cuestión que no se cumple en el Plan del Tajo".

Ante el recurso que ha anunciado la Generalitat Valenciana, Gascón ha manifestado que desde Unidas Podemos estarán "vigilantes". "Aún falta mucho por hacer porque estamos muy lejos de cumplir con el caudal ecológico que garantiza que tengamos un río Tajo vivo", ha señalado José Luis García Gascón.

Además, la candiadatura de confluencia recuerda que el actual Gobierno regional ha creado "la mal llamada tubería manchega, que no es otra cosa que un trasvase interno que se ha planteado en términos de especulación financiera en Castilla-La Mancha, aunque se diga otra cosa, un fin que es pan para hoy y hambre para mañana".

"El gobierno de Emiliano García-Page crea un nuevo trasvase y el PP está a favor del Tajo-Segura, y por si fuera poco ambos tienen una posición común para legalizar pozos ilegales en Daimiel al igual que Moreno Bonilla de Doñana", han señalado desde la candidatura progresista.

José Luis García Gascón señala "la importancia que tiene que el próximo Gobierno regional cuide del medio ambiente, haga una gestión sostenible del agua y proteja los acuíferos y los ríos porque el Tajo es el gran río más contaminado de España y en la región el 63% de las aguas subterráneas están contaminadas por nitratos consecuencia de las macrogranjas".

UNIDAS PODEMOS PLANTEA DESCONTAMINAR EL TAJO

El candidato ha mencionado que "para que se cumpla un caudal ecológico del Tajo, hay que mejorar no solo el caudal mínimo de cantidad de agua sino mejorar la calidad y limpieza de sus aguas". "El Tajo tiene un nivel de contaminación tal que desde hace 50 años la gente no se puede bañar y hay que revertir esa situación y solo Unidas Podemos puede garantizarlo por nuestras medidas y porque somos la única fuerza que gobierna con valentía porque no debe nada a nadie, ni tiene deudas con los bancos, solo con la gente", ha recalcado García Gascón.

Ha afirmado que a Unidas Podemos sí le importa la calidad del agua, porque es "fundamental" para que se pueda hacer uso de ella. "Por ello, nosotros y nosotras depuraremos y descontaminaremos el Tajo para que llegue limpio desde Madrid a nuestra región y trabajaremos para dotarlo de personalidad jurídica como al Mar Menor. Es la única forma de que se cuiden los ríos y haya consecuencias graves para quienes lo contaminan", ha recalcado.

"El próximo 28 de mayo nos jugamos elegir entre continuar con la mayoría absoluta que no tiene en cuenta los intereses de la gente o apostar por unas políticas socialistas, progresistas, feministas y que miren por el medio ambiente que solo con Unidas Podemos fuerte se puede garantizar", ha concluido Gascón.