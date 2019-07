Garzón ve "valiente e inteligente" que Iglesias renuncie a estar en el Gobierno para facilitar la coalición con Podemos

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Alberto Garzón, ve "valiente, generosa e inteligente" la decisión del secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, de renunciar a entrar en el Gobierno de Pedro Sánchez para facilitar la coalición con Podemos.

"Una decisión valiente, generosa e inteligente", ha escrito Garzón en su cuenta personal Twitter pocos minutos después de que Iglesias anunciara que ha comunicado al líder del PSOE y candidato a la investidura, Pedro Sánchez, que está dispuesto a no formar parte del Ejecutivo siempre que no haya más vetos ni excusas para formar un Gobierno de PSOE y Podemos.

"No debo ser la excusa del PSOE para que no haya un Gobierno de coalición de izquierdas. Estar o no en el Consejo de Ministros no será un problema siempre y cuando no haya más vetos y la presencia de Unidas Podemos en el Gobierno sea proporcional a los votos", ha escrito Iglesias en su cuenta de la citada red social.