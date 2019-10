Garzón: "El PSOE sacó el tema de Franco 40 años después por oportunismo"

El coordinador federal de Izquierda Unida, Alberto Garzón, denuncia que el PSOE "sacó el tema de Franco 40 años después, fundamentalmente, por oportunismo electoral", en un día en que el Tribunal Supremo ha dado vía libre a la exhumación.

En una entrevista con EFE antes de conocerse la sentencia del Tribunal Supremo, Alberto Garzón se ha mostrado convencido de que la justicia haría prevalecer la lógica de la memoria histórica basada en la ley de 2007.

"Eso nos pondría en línea con los demás países europeos, pero no puedo dejar de observar que todos estos vaivenes tienen que ver con una política caótica y oportunista del PSOE", reprocha Alberto Garzón.

Y apunta que "lo que habría que haber hecho es una reforma integral de la ley de memoria histórica que permitiera completar un desarrollo que el resto de países europeos como Alemania, Francia o Italia hicieron ya hace 80 años".

"En ese marco es donde hubiera tenido no solo sentido sacar a Franco del Valle de los Caídos, sino cambiar absolutamente el sentido político, social del propio Valle de los Caídos, cambiarlo hacia un escenario memorialista y no solo hablar de Franco, sino hablar de todo lo que rodea. No es el único fascista en ese lugar", dice el dirigente de IU.