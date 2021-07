Garzón llegó a bloquear en 2009 la cuenta de Fasana que escondía la fortuna, entre otros, del rey emérito

FOTO: Enlace a fotografía disponible al final del texto.

Así lo explica en una entrevista incluida en el libro 'No lo sé, no recuerdo, no me consta' del periodista Alfonso Pérez Medina

El que fuera juez de la Audiencia Nacional y primer instructor del caso 'Gürtel', Baltasar Garzón, llegó a bloquear una cuenta del broker Arturo Fasana denominada 'Soleado' fruto de una comisión rogatoria en el marco de las pesquisas sobre la trama de Francisco Correa, cuenta en la que estaban incluidas otras personas, entre ellas el rey emérito.

El libro 'No lo sé, no recuerdo, no me consta' del periodista Alfonso Pérez Medina recoge una entrevista con el juez en LA que explica que en esa diligencia acordó la imputación de Fasana y cursó una comisión rogatoria que el fiscal suizo aceptó. "Y bloqueó alguna cuenta en lA que parece ser que no sÓlo había información sobre las tres personas afectadas", que eran Pablo Crespo, Francisco Correa y Luis Bárcenas --extesorero del PP--.

Así, quien fuera juez de la Audiencia Nacional narra cómo el fiscal suizo le preguntó si quería bloquear toda la cuenta Soleado, a lo que le respondió que "toda la cuenta, de momento". No obstante, cuando se ejecutó la comisión se concretaron los tres nombres que interesaban y el resto no se tuvieron en cuenta.

"Yo pedí el bloqueo de la cuenta en la hubiera datos contables, financieros, bancarios de alguna de las personas que se mencionaban en la comisión rogatoria", recuerda, para luego apostillar que "evidentemente entre ellas no estaba el rey".

Garzón indica que esa cuenta fue depurada y se dejaron bloqueadas únicamente las cuentas de los tres investigados en Gürtel. "Si era una cuenta omnibus --cuenta de un mismo broker en la que figuran varios de sus clientes-- o era una cuenta específica con muchos titulares o con titulares en clave, eso ya lo desconocía", añade.

Según explica Pérez Medina en su obra, Fasana era el gestor de la fortuna del líder de la red Gürtel a través de esa cuenta Soleado en la que agrupaba a un centenar de clientes españoles, entre los que se encontraba el rey emérito Juan Carlos I.

DOS DÉCADAS DE CORRUPCIÓN

Este episodio, con el extracto de la entrevista a Garzón, se recoge en la obra de Pérez Medina, periodista que ha desarrollado parte de su carrera profesional en la agencia de noticias Europa Press, y que ofrece en su libro una imagen fiel y al detalle de dos décadas de corrupción en España.

En una nota de prensa, la editorial señala que en este libro el autor realiza un recorrido por los casos más relevantes que "anegaron la vida pública convirtiéndola en una inmensa cloaca de la que pocos actores del régimen del 78 salieron indemnes".

Así, se detalla cómo se gestaron esos escándalos de corrupción que derivaron en descontento e indignación social, y que propició que el bipartidismo saltara por los aires con la aparición de nuevas formaciones políticas. En el libro se analizan desde el conocido como 'Tamayazo' y la 'caja B' del PP, hasta la Andalucía de los ERE o la Cataluña del 3 por ciento.

"Fueron años en los que la corrupción impregnó el sistema entero, desde la caja de ahorros más modesta hasta el máximo exponente institucional, Juan Carlos I", recoge la nota de la editorial Arpa que presenta el libro como una crónica de la corrupción política en la España Democrática.

