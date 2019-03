Garzón llama a los votantes de izquierda a "no temer a las tres derechas"

El coordinador general de Izquierda Unida, Alberto Garzón, ha hecho hoy un llamamiento a los votantes de izquierda a "no tener miedo a las tres derechas" y a "hacer pedagogía" del "retroceso" en derechos sociales que podría suponer un Gobierno formado por PP, Ciudadanos y Vox.

Garzón ha participado hoy en un acto electoral en Logroño, donde se han presentado los cabezas de lista de la candidatura de Unidas Podemos por La Rioja al Congreso de los Diputados, Edith Pérez, y al Senado, Diego Mendiola.

El acto se ha celebrado en una sala del Ayuntamiento de Logroño, abarrotada por medio millar de personas, entre ellas los candidatos de IU a diferentes ayuntamientos riojanos.

Garzón ha recalcado que en las elecciones del 28 de abril está en juego "la reconfiguración de la política económica desde 2008, el derecho a una vida digna" y que "las relaciones laborales no vuelvan al siglo XIX y se permita una falta absoluta de estabilidad".

En este punto ha alertado a su audiencia, entre risas, sobre la posibilidad de que el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, sea el próximo ministro de trabajo.

Se ha referido a la posición de su partido en política territorial y ha recalcado que IU "ni es independentista ni propugna el derecho autodeterminación" pero quiere que España sea una república federal.

"En cualquier caso, se llegará a una salida de la situación actual con diálogo, que es algo que las tres derechas no quieren, porque creen que eso les da más votos, pero lo que hacen es liquidar bases de una futura solución", ha acusado.

Ha insistido en sus reproches "a las tres derechas" y ha bromeado con que "un futuro Parlamento lleno de militares me da miedo".

Y ha reprochado a PP, Ciudadanos y Vox "utilizar un lenguaje bélico que como mínimo es irresponsable, porque la gente lo repite y empieza a ver a los otros como enemigos".

"El miedo es natural, pero no puede ser un problema", ha subrayado y "dado que en Europa no se pacta con la ultraderecha porque tienen memoria, en España no se le puede dar aire", ha dicho.

Y para ello, los votantes de izquierda "tienen que hacer pedagogía con los millones de españoles que están indecisos o que piensan en abstenerse" porque "si no, nos abocamos al feudalismo", ha concluido.