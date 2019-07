Garzón: las negociaciones con el PSOE van mucho mejor pero hay discrepancias

El coordinador general de Izquierda Unida, Alberto Garzón, ha asegurado este lunes que las negociaciones entre Unidas Podemos y el PSOE "van mucho mejor que hace una semana" pero ha admitido que hay "discrepancias lógicas", por lo que ha pedido que se mantenga la "tranquilidad" y la "discreción".

En declaraciones en el Congreso antes de entrar al hemiciclo, el diputado ha dicho que "hay muchos motivos para ser optimistas" y que si bien el PSOE "no estaba entusiasmado" con la idea de un gobierno de coalición, "no queda otro camino".

"Estamos tratando que las negociaciones salgan bien, para el jueves las tenemos que tener bien avanzadas", ha señalado, y ha remarcado que "son discretas" porque el objetivo es "llegar a un acuerdo".

Al preguntarle si tiene interés de ser parte del Consejo de Ministros, Garzón ha respondido que la prioridad no es "anteponer nombres al programa" y que, aunque Unidas Podemos tuviera ocho ministerios, "no servirían para nada si no sirven para aplicar las políticas" por las que los han votado.

"Es importante que se entienda que nuestra filosofía es cumplir con el mandato de nuestros votantes, que fueron una cantidad nada despreciable", ha enfatizado, y concluyó que su formación está intentando "articular un consenso en torno a la idea de evitar elecciones y conseguir un gobierno de progreso".