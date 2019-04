Garzón: hay "resquicio de esperanza" para un pacto de IU y Podemos en Madrid

El coordinador general de Izquierda Unida, Alberto Garzón, ha asegurado este lunes que existe un "resquicio de esperanza" para que IU y Podemos alcancen un acuerdo antes que venza el plazo para presentar una candidatura unida para la Comunidad de Madrid.

"Hay compañeros de IU Madrid que están hablando con Podemos para lograr la unidad. Espero que impere la cordura y se comprenda la magnitud de lo que estamos hablando", ha dicho Garzón, tras mencionar una encuesta de Telemadrid que ubica a Vox en la Comunidad de Madrid en tercer lugar en intención de voto para los comicios del 26 de mayo.

Durante la ronda de preguntas tras su conferencia en el Club Siglo XXI, Garzón ha considerado que todavía "hay tiempo" para que su partido y Podemos concurran con una lista de unidad: "Hay un resquicio de última esperanza antes que venza el plazo (legal de presentación de candidaturas) el viernes".

El coordinador de IU ha enfatizado que él siempre ha defendido la unidad aunque ha recordado que si las autoridades de IU Madrid alcanzan un acuerdo con Podemos "tendrán que decidirlo en un órgano del partido en caso que haya un cambio" en lo que decidió la militancia cuando fue consultada y rechazó el pacto.

"A veces puedes tener razón, pero si no tienes fuerza, no sirve de nada. Hay momentos en los que hay que atender a las relaciones de fuerzas porque ignorarlas es voluntarismo y no sirve", ha opinado Garzón, en una crítica implícita ala dirección de IU Madrid, opuesta a pactar con Podemos.

En ese sentido, ha afirmado a título personal que cree que " tenemos que pactar con Podemos, llegar a un acuerdo y presentarnos juntos a las elecciones".

Por otra parte, durante su intervención, ha criticado al PP, Vox y Ciudadanos por compartir "un tipo de discurso populista, belicoso, hiperbólico, que normaliza la exageración y la violencia".

"Basta con ver lo que proponen para Cataluña, compiten para ver quién es más autoritario en su salida, en su posición. Son profundamente autoritarios", ha señalado.