Garzón dice que Puigdemont "huyó de la aplicación de la ley"": "No tiene la misma categoría" que exiliados por dictadura

El ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha señalado este miércoles que el expresidente catalán Carles Puigdemont se marchó del país "huyendo de la aplicación de la ley" tras desobedecer "a conciencia" las leyes y ha negado que se le pueda equiparar con un exiliado por la dictadura franquista. "No tiene la misma categoría", ha apuntado.

En declaraciones a 'La Noche en 24 Horas' de TVE, recogidas por Europa Press, Garzón ha pedido no "enredarnos en discusiones de naturaleza semántica" y ha recordado que Puigdemont "incumplió una ley" y "se ha marchado huyendo de la aplicación" de la misma sin que "pudiera se juzgado o sancionado" según los delitos que se le imputaban.

Sin embargo, Garzón ha declarado que esta situación pone de relieve que cerca "de la mitad de la población" de Cataluña tiene "un deseo legítimo", que él ha dicho no compartir, que es el de la independencia de España. Por ello, ha pedido "dar un canal político para discutir eso" y "convencer con razones" para seguir en España.

"Y eso es incompatible con el hecho de que haya dirigentes independentistas en la cárcel o que se hayan marchado", ha declarado el líder de IU, que ha insistido en los "canales de diálogos" donde también puedan participar Puigdemont y los líderes encarcelados, "a los que hay que facilitar que no estén en prisión".

Respecto a las palabras del vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, en las que aseguraba que la situación del expresidente de la Generalitat Carlos Puigdemont podía asemejarse al exilio republicano, Garzón ha afirmado que "no son equiparables" porque entonces "lucharon por traernos la democracia.

"No tiene la misma categoría. No puede ser comparable", ha afirmado el ministro de Consumo, que ha dicho que para él un preso político es Marcos Ana, "que estuvo 20 años en cárceles franquistas". Así, ha dicho que no estamos "en el mismo contexto ni la misma realidad", porque en las dictaduras había "torturas, maltratos y fusilamientos" "En democracia no existe todo eso, es distinto a la dictadura", ha zanjado.