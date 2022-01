Garzón desata un nuevo pulso entre Sánchez y sus socios, y otras noticias que debes conocer antes de salir

1. Sánchez afronta un nuevo pulso con sus socios de coalición tras distanciarse de las declaraciones de Garzón

El 2022 ha arrancado con un nuevo choque en el Gobierno de coalición a causa de las declaraciones del ministro Alberto Garzón sobre las macrogranjas. La entrevista del titular de consumo, en el diario 'The Guardian', en la que hablaba de "carne de mala calidad" y "animales maltratados", ha provocado una sucesión de reacciones en los distintos partidos políticos, y una de las últimas ha venido del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Durante el pasado fin de semana, en el Comité Federal del PSOE, el líder del ejecutivo se limitó a decir que su partido cumple con los ganaderos, sin referirse directamente a Garzón. Este lunes, en una entrevista radiofónica, Sánchez ha lamentado las palabras del ministro aunque no ha lanzado ninguna corrección. "Como presidente del Gobierno, expresar mi lamento sobre una polémica y creo que con eso lo estoy diciendo todo", se ha limitado a afirmar.

2. España registra el doble de casos de reinfección a causa de ómicron que durante el resto de la pandemia

Con la sexta ola es habitual encontrarse con personas que se han infectado de covid-19 anteriormente y que ahora, con los contagios marcando cifras récord, han vuelto a verse reinfectados por el mismo. La variante ómicron ha marcado el desarrollo de esta nueva ola pandémica, que en cuestión de semanas ha conseguido convertirse en la mutación predominante en nuestro país, por encima de las anteriormente conocidas. De hecho, según el Ministerio de Sanidad, ómicron predomina ya en los contagios notificados diariamente en nuestro país.

De hecho, la variante ómicron no solo se caracteriza por una mayor transmisibilidad, sino que la protección natural tras infectarse con esta variante es un 19% más bajo que con otras variantes, lo cual podría explicar la rápida expansión de la misma, así como el incremento de casos de reinfección. Según el mismo estudio, las posibilidades de contraer de nuevo el virus es hasta 5,4 veces mayor con ómicron.

3. ¿Puede ocurrir en España un caso como el de Djokovic?

Para empezar hay que distinguir si se trata de un ciudadano comunitario o no. La Unión Europea se rige por el pasaporte COVID, un acuerdo establecido por el Parlamento Europeo el 14 de junio de 2021. Y que admite tres posibilidades: la vacunación, una PCR negativa o haberse recuperado de la enfermedad en los últimos seis meses.

Si el ciudadano comunitario no tiene este pasaporte sanitario se le puede exigir lo que requiere el certificado, como es una PCR, pero no otra condición que no contemple el Reglamento, explica a COPE Juan José Bestard, Presidente de Derecho Sanitario del Colegio de Abogados de Madrid (ICAM). Y si da positivo tiene que cumplir cuarentena. En algunos casos está cubierta por los seguros de viaje y en otros lo paga alguna Administración. En otros supuestos no se sabe.

4. Trasplantan con éxito un corazón de cerdo a un hombre en Estados Unidos

La Facultad de Medicina de la Universidad de Maryland (EE.UU.) informó este lunes que logró trasplantar un corazón de cerdo modificado genéticamente a un hombre de 57 años en una cirugía que calificó de "histórica". "Este trasplante de órganos demostró por primera vez que un corazón animal modificado genéticamente puede funcionar como un corazón humano sin un rechazo inmediato por parte del cuerpo", detalló la institución en un comunicado.

5. Daniel Ortega arranca su quinto mandato en Nicaragua con la presencia de Nicolás Maduro en su investidura

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, juró este lunes su quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto con su esposa Rosario Murillo como vicepresidenta, ante el titular de la Asamblea Nacional, el oficialista Gustavo Porras.

El juramento lo realizó en una ceremonia oficial celebrada en la Plaza de la Revolución, en Managua, en presencia de los presidentes de Cuba, Miguel Díaz-Canel; de Venezuela, Nicolás Maduro, y de Honduras, Juan Orlando Hernández, y otros representantes internacionales, entre ellos de China, Irán y Rusia.