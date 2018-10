Garzón cree que es una anomalía que no se pueda criticar a la monarquía

PARTIDOS IU

El coordinador federal de IU, Alberto Garzón, ha afirmado hoy que en un país democrático como España es una anomalía que no se pueda criticar a la monarquía porque se puede acabar en la cárcel.,Alberto Garzón, en rueda de prensa, ha criticado que la monarquía no solamente es hereditaria y vitalicia sino que es inviolable y "pueden hacer lo que les de la gana, aunque sea ilegal, que no se atienden a las consecuencias", lo cual ha lamentado que es propio de u