Garzón ve cerca la investidura de Sánchez con las negociaciones en los "últimos impases"

El líder de IU, Alberto Garzón, ha considerado hoy que la investidura de Pedro Sánchez está más cerca con las negociaciones con las fuerzas independentistas ya en los "últimos impases" y ha reafirmado el voto favorable de su formación al candidato socialista.

Garzón lo ha dicho en una declaración telemática antes de participar en la reunión de la Coordinadora Federal de IU, máximo órgano de debate y decisión del partido, en el que se tratará, entre otras cuestiones, el acuerdo de gobierno firmado entre el PSOE y Sumar para la investidura de Sánchez.

Se ha referido así Garzón a los acuerdos del PSOE con las fuerzas de izquierda e independentistas para la investidura de Sánchez y los ha ensalzado como mecanismos que demuestran que la democracia funciona pese a los intentos de "la derecha reaccionaria" de menospreciarlos pese a representar a "la mayoría del arco parlamentario" en el Congreso.

Ha explicado Garzón que la dirección federal trasladará a los órganos del partido el aval y voto favorable a la investidura de Sánchez y ha recordado que el partido abrirá una consulta con su militancia sobre el acuerdo de gobierno del 3 al 5 de noviembre.

Ha insistido en no bajar la guardia y en que las fuerzas deben apuntar a un gobierno de coalición que no se instale en la continuidad, sino que continúe con las reformas que han mejorado la vida de la clase trabajadora y que ponga en marcha "muchas tareas que no se han realizado".

En este sentido, ha llamado al bloque de la izquierda a corregir lo que les ha "dejado débiles y vulnerables ante la amenaza de un gobierno" de PP y Vox.

Garzón también se ha referido a la guerra entre Israel y Hamás y ha reiterado que el gobierno de Benjamín Netanyahu actúa "con total impunidad" porque "se siente protegido" por parte de la comunidad internacional, al tiempo que ha denunciado que han muerto en Palestina más de 3.000 niños por los bombardeos, entre las más de 8.000 víctimas.

Ha dicho que Israel pasará "a la parte más negra de la historia de la propia humanidad" por su "genocidio y limpieza étnica" y ha reclamado un "alto al fuego inmediato" que permita salvar vidas y con el que se cumplan los acuerdos y convenciones sobre derechos humanos.