Garzón carga contra la Asociación Fiscales por pedir información sobre Stampa

El despacho de Baltasar Garzon ha arremetido contra la Asociación de Fiscales (AF) por considerar "de todo punto insostenible" su petición a la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, para acceder a la documentación del caso Tándem por ser "información reservada" en la que "no tienen ningún tipo de interés legítimo".

En una carta a la Comisión Ejecutiva de la AF, Garzón carga contra la actuación de la Asociación de Fiscales que en el último Consejo Fiscal solicitó "información por escrito de abogados intervinientes" en el caso Villarejo así como "fiscales encargados de su llevanza desde su incoación y si el despacho del Sr. Garzón ha ejercido la defensa de alguno o algunos de los investigados".

Esta solicitud se enmarca en la polémica por las presuntas irregularidades denunciadas por el fiscal Ignacio Stampa para apartarle de este procedimiento.

Una petición que este mismo jueves ha reiterado por escrito a la fiscal general del Estado, a quien han requerido nuevamente la documentación relacionada con las diligencias y expedientes relativos al fiscal Stampa, tras la "negativa" de Delgado a entregarla en el Consejo del 24 de noviembre.

Al respecto, Garzón (pareja de la fiscal general) ha destacado que Delgado "no tiene ningún tipo de facultad competencial para acceder a la información reservada que se interesa por esta asociación".

Pero que, además, "la Asociación de Fiscales no tiene ningún tipo de legitimación para sustentar la petición de la información que interesa de la fiscal general del Estado puesto que no está personada en el procedimiento iniciado" por el fiscal Stampa" y "no tiene previsto estatutariamente" el acceso a esta información.

Asimismo, les acusa de estar "vulnerando el derecho al secreto profesional propio de la abogacía y (...) alterar el efectivo y normal desarrollo del derecho de defensa sin intromisión ilegítima de ningún tipo".

El despacho de Garzón está "analizando las distintas acciones judiciales que se puedan emprender en defensa de sus intereses" y "con la intención de conocer si esta asociación ha venido actuando de forma similar a como ahora está haciendo" solicita, "mediante el mecanismo de toma de decisión oportuno", acceso a copia certificada de las actas de votación, debate y propuestas sobre la decisión de pedir esta documentación en el Consejo Fiscal.

También, "copia certificada sobre si en alguno de los congresos y reuniones previos de esta asociación se han debatido o sometido a votación cuestiones referidas al ejercicio profesional de abogados que tengan relación de amistad, familiaridad o cualquier otro tipo análogo de afinidad con fiscales o jueces en ejercicio".