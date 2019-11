Garzón avisa a los votantes socialistas: "Votar a Sánchez es abrir camino a las políticas neoliberales de PP y Cs"

El coordinador general de IU y candidato número uno de Unidas Podemos al Congreso por Málaga, Alberto Garzón, ha hecho un llamamiento este lunes a los votantes socialistas porque, según ha avisado, "votar al PSOE de Pedro Sánchez es abrir camino para que la política neoliberal del PP y Ciudadanos (Cs) se ponga de manifiesto, y eso va en contra de la clase trabajadora y de los derechos civiles". "El voto útil de izquierdas es el voto a Unidas Podemos", ha garantizado.

Así se ha pronunciado Garzón en Sevilla, donde ha participado en un acto de campaña de Unidas Podemos junto a la líder de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez; su homólogo en IU Andalucía, Toni Valero; y los candidatos de Unidas Podemos al Congreso por la provincia de Sevilla María Márquez, Isabel Franco y Miguel Ángel Bustamante.

El líder de IU ha comenzado su intervención incidiendo en que la crisis ha sido "una monumental estafa" que ha provocado que "la mayoría social vive ahora peor que en el 2007, pero los que han robado usando la legalidad para privatizar los servicios públicos se han ido de rositas".

Garzón ha centrado la mayoría de su intervención en criticar la estrategia del candidato del PSOE a la reelección, Pedro Sánchez, al que ha reprochado que "se ha movido a la derecha" y por eso, ahora, no ha querido pactar con Unidas Podemos a diferencia de lo que defendía en el 2016. Muestra de ese giro es, a su entender, que el PSOE "haya abandonado en esta convocatoria electoral la propuesta de que los ricos paguen más y lo hace porque la CEOE ha intervenido a Sánchez".

"Ha dicho que no quiere un gobierno de izquierdas, que no hay que derogar la reforma laboral, que no hay que subir impuestos a los de arriba", ha censurado Garzón para aseverar que Sánchez ha llevado al país a una repetición electoral "para cerrar las condiciones posibles para un acuerdo con el PP y Cs para hacer la misma política neoliberal de los últimos diez años, para dar una vuelta de tuerca más a fin de deteriorar los servicios públicos".

Y es que, según el candidato por Málaga, "PSOE, PP y Cs tienen una hoja de ruta" y Sánchez busca "hacer políticas que satisfagan a la derecha", de ahí que haya recalcado que "el voto útil de izquierdas es el voto a Unidas Podemos".

Asimismo, ha avisado Garzón de que Sánchez tenía la intención de que con la nueva convocatoria electoral Unidas Podemos desapareciera pero "aquí no se rinde ni desaparece nadie", apuntando, además, que los votos a la confluencia no van a servir "para apuntalar al neoliberalismo" y "vamos a demostrarles el 10N que Unidas Podemos no solo aguanta sino que está para proyectar en el futuro un modelo de país mejor".

"VOX, RESIDUOS QUE TENEMOS QUE CORREGIR"

También se ha referido a Vox para incidir en que "es una extrema derecha residuo del franquismo pero es hijo legítimo de la radicalización del PP y de Cs, que han usado el odio para enfrentar a los españoles". "Es el franquismo sociológico, está como el machismo y el patriarcado en las instituciones, residuos que tenemos que corregir", ha remachado.

Con todo, ha hecho un llamamiento para a hacer un esfuerzo adicional antes del 10N, asegurando que aunque en Unidas Podemos hay personas que piensan diferente "sabemos en qué lado de la trinchera estamos frente a quienes nos expolian y nos roban". "Cada voto cuenta, tenemos que ir a votar pensando en el futuro y que ningún voto que simpatice con nosotros se quede en casa porque es mucho lo que nos jugamos", ha zanjado.

De su lado, el líder de IU en Andalucía, Toni Valero, ha señalado que las elecciones se repiten porque "los poderosos" no querían que Unidas Podemos llegara al Gobierno y lo que quieren es "doblar las rodillas a Albert Rivera y a Pedro Sánchez, y a nosotros nos quieren fuera". Además, el 10N "no nos jugamos mucho de lo que no se habla", alertando de que el PSOE querrá pactar con las derechas, concretamente con Pablo Casado porque "ya veremos si Albert Rivera tiene grupo propio o se va al grupo mixto".

"Les estorbamos porque con nosotros los recortes no se abren paso", ha aseverado Valero, que ha incidido en que el PSOE y las derechas "quieren mercantilizar nuestros derechos". "No solo nos enfrentamos a Casado, Rivera o los tarugos de Vox, sino que nos enfrentamos a unos que no se presentan a las elecciones, a los fondos de inversión que precarizan la vida", todo para defender que para transformar al país, "lo primero es recuperar nuestra soberanía" y "reivindicar que la riqueza esté al servicio del interés general".

Con todo, el líder andaluz de IU ha pedido ir a las urnas "con memoria" y para "romper el plan de los poderosos, porque votamos gracias a la lucha de nuestros mayores y por los que peor lo pasan, votar con ilusión, ganas y esperanza, vamos a votar porque Unidas Podemos es la garantía de que sí se puede".

RODRÍGUEZ PIDE NO RENDIRSE

Teresa Rodríguez, que ha comenzado su intervención trasladando su respaldo a las manifestaciones convocadas en muchas ciudades del país contra la sentencia de la manada de Manresa porque "hay una justicia patriarcal que entiende que violar a una menor no es agresión"; en la misma línea que Garzón, ha pedido no votar al PSOE porque "cuando gobierna, en lo económico, hace lo mismo que el PP", partidos que cuando llegan al Gobierno "hacen la misma mierda".

Asimismo, la líder andaluza de Podemos ha avisado de que a Sánchez "no le vamos a perdonar jamás que le hayan dado una segunda oportunidad a la extrema derecha para gobernar en este país". "No le vamos a perdonar al PSOE darle una segunda oportunidad a los cobardes, a los fascistas", ha apostillado.

Y así, ha defendido que Unidas Podemos "no tiene que sacrificar nada más que lo que sacrificó en la última negociación con el PSOE, a nuestro candidato, a cuestionar la deuda ilegítima, a derogar las dos reformas labores" y, además, ha asegurado que pedirán "prohibir los despidos en empresas con beneficios, una empresa pública que acabe con el oligopolio eléctrico y no vamos a volver a renunciar a una renta básica universal".

Con todo, Teresa Rodríguez ha hecho un llamamiento a no abandonar las calles, "a no rendirse, y seguir construyendo organización por abajo" porque "frente a Vox, que intenta cambiar el sentido común este país, tenemos alentar movilizaciones masivas para anular el régimen y que la salida de la crisis no sea la de la extrema derecha sino la social, la de la mayoría".