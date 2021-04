Garzón apela al cambio político y acusa a Ayuso de ser "cómplice de la extrema derecha" y de los fondos buitre

Dice que conduce la gestión en Madrid en "dirección contraria" al resto de España en su "racionalidad reaccionaria"

El ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha defendido la necesidad de un cambio político en la Comunidad de Madrid para defender los derechos sociales y servicios públicos ante la actual presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, a quien ha acusado de ser "cómplice del fascismo" al aspirar a pactar con la "extrema derecha", en alusión a Vox, y estar a merced de los intereses de los "fondos buitres" y las clases altas.

Así lo ha manifestado el también coordinador federal de IU durante un mitin electoral en la localidad de San Sebastián de los Reyes, acompañado de los candidatos de Unidas Podemos a los comicios madrileños Jesús Santos y Vanessa Lillo.

Para Garzón, la derecha política en España ha acometido una "salida del armario explícita" aunque siempre han sido "tremendamente cobardes", dado que han sido "muy débiles" contra los poderosos y "muy fuertes" ante los débiles.

Ahora no ocultan, a su juicio, su complicidad ante la "extrema derecha", a la que "necesitan para gobernar" y ha reprochado a Ayuso que sea "cómplice con el fascismo", que lanzan mensajes de "odio", cuando los partidos conservadores de Francia y Alemania se niegan a pactar con partidos como Vox.

En este sentido, ha aludido a los polémicos carteles de la formación liderada por Santiago Abascal en la estación de Cercanías de Renfe de la Puerta del Sol, que incluyen mensajes como 'Un MENA, 4.700 euros al mes. Tu abuela, 426 euros de pensión/mes', junto al logo de Vox y su lema de campaña 'Protege Madrid'.

LOS DERECHOS CONQUISTADOS PUEDEN SER ARREBATADOS

Durante su intervención, el ministro de Consumo ha sentenciado que una de las "verdades de la política" es que los derechos se "conquistan y arranchan" "en luchas continuadas" frente a poderes económicos y políticos, pero que éstos también corren el riesgo de ser arrebatados.

Por tanto, ha observado que existe un "intento de proyecto político" que trata de hacer retroceder en derechos conquistados y que precisamente "está en juego" en los comicios del 4 de mayo si el acceso a la vivienda, la educación o la sanidad son "un derecho humano o un negocio".

Respecto de esta disyuntiva, Garzón ha sostenido que para el PP de Madrid son "negocios" y elementos para "reproducirse políticamente" mediante sus redes "clientelares". Mientras, Unidas Podemos tiene la concepción de concebirlos como derechos que quieren "blindar" ante los "recortes" de los populares.

Posteriormente ha vuelto a cargar contra Ayuso, a quien ha acusado de estar a "merced de los intereses de los fondos buitre" en lugar de defender los "intereses de la Constitución", a la que recurre "para otras cosas de manera cínica".

En contraposición, la candidatura de Unidas Podemos que encabeza Pablo Iglesias es un "revulsivo" que ha abierto una oportunidad de desbancar al PP del Gobierno regional y garantizar los derechos sociales.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

LO DE AYUSO NO ES "LOCURA" SINO "RACIONALIDAD REACCIONARIA"

Y es que también ha criticado que la propia Ayuso conduce la gestión en Madrid "en dirección contraria" al resto de España, incluso en otros territorios en los que gobierna el PP. Es más, ha añadido que no se trata de "locura" sino que responde a la "racionalidad reaccionaria" de la presidenta autonómica, a la que no le "importa mentir" para defender un proyecto político para beneficiar con bajadas de impuestos a la minoría más adinerada.

Finalmente, ha reivindicado que la confluencia de Unidas Podemos es "necesaria" y "va mas allá de las siglas", dado que es una "unidad política con mayúsculas" que se centra en defender la justicia social.

"ESTÁN LLEVANDO LA PRIMAVEERA MORADA A TODOS LOS RINCONES"

Por otro lado, el 'número tres' de la lista de Unidas Podemos a la Asamblea de Madrid, Jesús Santo, ha señalado que están llevando la "primavera morada a todos los rincones" estos días.

"Hemos reventado los microcréditos y lo estamos petando en redes sociales. Por eso los medios nos disparan y las cloacas empiezan a sufrir. Gracias a Pablo Iglesias hay una oportunidad para mandar al basurero de la Historia al peor PP de España. Vamos a terminar con 26 años de recortes", ha dicho.

Otra de las ideas del también teniente de alcalde de Alcorcón es que la Comunidad de Madrid "es mucho más que Madrid". "Madrid es el Henares, zona trabajadora que planta cara al gigante de Amazon. Madrid son las esparatanas de Coca-Cola o los trabajadores de Jhon Deere en Getafe. Madrid son los barrios olvidados por el PP. Madrid es mucho más que Núñez de Balboa. Si Rivas, Alcorcón, Getafe, Vallecas o Usera salen a votar habrá cambio en Sol, ya que la abstención es el arma de la derecha para frenar los cambios", ha esgrimido.

El líder regional de Podemos augura que la derecha "va a utilizar todo para desmovilizar a la gente o decir que todos los políticos son iguales". "Yo no soy un político, soy un basurero de barrio. ¿Cómo voy a ser yo, con una hernia discal de levantar cubos, igual que los políticos de nombres compuestos y familias de marqueses", se ha preguntado.

"¿Cómo va a ser igual Alejandra Jacinto, que ha puesto su cuerpo para frenar desahucios igual que los políticos que regalan esas casas a fondos buitre? ¿Cómo va a ser Serigne, que trabaja en su restaurante todo el día, igual que aquellos que regalan lo público a sus empresas amigas?. ¿Cómo va a ser igual un hombre que creó un partido y rompió el bipartidismo en España y que ha sido un vicepresidente del primer Gobierno coalición de España igual que la sinvergüenza de Ayuso, que antes de ser presidenta le llevaba las redes sociales a un perro. ¿Pero cómo vamos a ser iguales? Como dijo Labordeta, que se vayan a la mierda", ha apostillado.

VANESSA LILLO

Por su parte, la candidata Vanessa Lillo ha pedido a los madrileños que no se olviden de lo que ha pasado en los últimos dos años en Madrid. "Una gestión que nos ha demostrado su peor cara estos años, un gobierno cómplice de la extrema derecha, que ahora pone carteles incitando al odio, azuzar el miedo con el odio. A diferencia suya, sí podemos demostrar las cosas que decimos", ha apuntado.

La hasta ahora diputada de Unidas Podemos en la Asamblea ha criticado una gestión de Ayuso "basada en la confrontación con el Gobierno central", por lo que ha pedido a la presidenta regional que se presente a unas elecciones nacionales.

Durante su discurso, Lillo ha denunciado las UCI cerrada en el Hospital de Sanse, la construcción del hospital Isabel Zendal, "una infraestructura que supuso la muerte de dos trabajadores por falta de prevención de riesgos laborales, algo que les dio igual porque querían hacerse la foto cuanto antes".

También ha reprochado al Gobierno regional que "mienta cada día". Así, ha recalcado que Madrid no ha lanzado ayudas directas a hostelería y que si la vacunación se ha suspendido varias veces "no es porque no haya vacunas, cuando todo el mundo se ha saltado la cola en grupos de Whatsapp". "En vez de vacunar a los centros de salud, mandan a mayores a esos vacunódromos a los que se tratar hora y media en llegar mientras no vacunan en centros de salud", ha apostillado la política madrileña.