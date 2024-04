Garriga (Vox) reprocha el "veto sistemático" que reciben de instituciones como Pimec

El portavoz de Vox en el Parlament y número 3 del partido a las elecciones catalanas del 12 de mayo, Joan Garriga, ha reprochado este lunes el "veto sistemático" que reciben de instituciones públicas catalanas, asociaciones, medios y patronales como Pimec.

Así lo ha asegurado en declaraciones a los medios a las puertas del Born CCM, en el que se celebra un debate de precampaña organizado por Pimec con la presencia de los cabezas de lista de PSC, ERC, Comuns, PP y el número tres de Junts, pero no de Vox y Cs.

"Han invitado a muchos partidos con menos representación que Vox y nos han dicho que a nosotros no. La respuesta oficial es que no les gusta lo que dice Vox. A Pimec, a la directiva, traicionando a sus socios, no les gusta lo que dice Vox", ha lamentado Garriga, tras asegurar que han recibido apoyos de socios de la patronales que afean la decisión.

En su opinión, a la dirección de Pimec no les gusta lo que dice su partido porque critican las "subvenciones" que reciben patronales y sindicatos de Catatalunya.

"Pimec recibe cinco millones y medio del Presupuesto, del dinero de los impuestos de los catalanes, de autónomos y pequeños empresarios, y por eso está vendido al Govern y está a sus órdenes", ha asegurado.