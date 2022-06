Garrido (PP) exige a Andreu una auditoría del Plan de Transformación de La Rioja y sus proyectos estratégicos

El portavoz del PP propone un Pacto por la Natalidad y anuncia que defenderán la aprobación de una Ley riojana de Cuidados Paliativos

Andreu anuncia la modificación de la Directriz de Suelo no Urbanizable para proteger las áreas de valor y llegando al 60% del terreno agrícola

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Jesus Ángel Garrido, ha exigido hoy a la presidenta del Gobierno riojano, Concha Andreu, una auditoría del Plan de Transformación de La Rioja y sus proyectos estratégicos porque su preocupación, ha dicho, "es mayúscula".

En la segunda sesión del Debate sobre el Estado de La Rioja, Garrido le ha indicado a Andreu que "su intervención de ayer fue un intento de justificar sus tres años de Gobierno". Tras acusarle de tener "síndrome del Palacete" le ha recriminado confundir "la realidad a pie de calle con lo que le gustaría que fuera".

Le ha recordado que "su Gobierno estimaba en septiembre del 2021 un crecimiento del PIB riojano del siete por ciento para el 2022" como "buena muestra de que sus promesas se basan más en los deseos que en la realidad y que persiguen unos titulares con los que contrarrestar los escasos frutos de su gestión".

"Y un nivel de desempleo", ha dicho, "en el que ya no se computan a los parados o, al menos, a todos los parados" porque "los fijos discontinuos no computan como parados cuando no trabajan. Por lo tanto, reducimos el paro, porque no contamos el número de parados".

Le ha trasladado dos "acuerdos de región": un pacto por la natalidad, con una deducción específica en el IRPF para familias con tres o más descendientes; y "recuperar la unidad de acción en las históricas demandas en materia de infraestructuras de titularidad estatal, porque el Gobierno de Sánchez", ha considerado, "no finalizará ninguna infraestructura en La Rioja durante esta Legislatura".

Para Garrido, "los resultados electorales de las elecciones autonómicas en Galicia, Madrid, Castilla León y, por supuesto, en Andalucía marcan ya la tendencia de lo pasará aquí en apenas once meses".

A su juicio, "es una estafa a los riojanos que el actual Ejecutivo se gaste 4 millones de euros más al año que el gobierno Ceniceros en su estructura política" y ha visto que "necesitamos recuperar para los riojanos cada euro que Andreu derrocha en chiringuitos, políticos y asesores".

Ha señalado cómo en el Partido Popular de La Rioja aspiran a "recuperar los espacios de libertad que la izquierda ha arrebatado", para lo que ha anunciado que "suprimirán las imposiciones ideológicas radicales aprobadas a lo largo de esta legislatura".

También ha avanzado que defenderán por ley "la libertad educativa para amparar la capacidad de los centros de diferenciarse y el derecho de las familias a elegir el colegio" y propondrán una "ley de control del gasto público para racionalizar la actividad del propio Gobierno y del Parlamento de La Rioja".

Ha apostado por reducir las cargas fiscales de los riojanos, con una tributación más ventajosa que en los territorios forales limítrofes y una Estrategia de Impuestos Cero en el medio rural.

Ha calificado como "error histórico la política de sumisión de la Andreu frente al nacionalismo vasco, que aspira a romper la unidad del Rioja" y ha defendido "que todas las decisiones que se adopten por las instituciones vascas para implantar Viñedos Álava deberán tener una respuesta inmediata en los tribunales y otra política ante el Ministerio".

Ha dicho que "con el PP en el Gobierno, cada segundo del trabajo de un médico de atención primaria estará dedicado, en exclusiva, a la atención directa al paciente".

Ha anunciado que defenderán la aprobación de una Ley riojana de cuidados paliativos "para que todas las personas que se encuentren en el proceso final de su vida tengan derecho a una atención integral de calidad, incluida la sedación paliativa, que prevenga y alivie el dolor".

Ha reforzado el "compromiso" del Partido Popular "con el modelo educativo de Gratuidad Universal 0-18 años aplicable a todos los centros, a todas las familias y a todos los alumnos".

"Potenciaremos la cultura del esfuerzo recuperando el principio de evaluación como única fórmula de estimar el desarrollo educativo en el que las competencias no sean ajenas a los contenidos", ha continuado al tiempo que ha anunciado que aprovecharán "cualquier resquicio legal para mitigar la aplicación de Ley Celaá".

ANDREU

La presidenta del Gobierno le ha contestado mostrándose abierta a propuestas, pero considerando que "las suyas son una enmienda a la totalidad a todo lo que llevan haciendo 24 años". "Usted, señor Garrido, pone en evidencia al PP, o a esos grupos que tiene divididos y sin proyecto político", le ha dicho.

Le ha advertido de que "porque repita una y otra vez una medida no se hace verdad" y ha afirmado que el Gobierno de Ceniceros "fue el más ineficaz" y llevó a la Comunidad "al precipicio". "Por tanto", ha creído, "no importa que fuera más barato, fue inútil para la población riojana". "Le voy a contar lo que recibí con el traspaso de poderes: recibí un Via-t", ha añadido.

En el ferrocarril ha apostado por "ser punteros en transporte de mercancías" y que, también, "nuestras vías sean para trasladar pasajeros"; además de "aprovechar al máximo los tramos contruídos, para evitar dañar el paisaje".

Ha abogado por "modernizar nuestras vías con el menor impacto, no destrozar viñedos centenarios como propuso" el 'popular' "Iñigo de la Serna". Ha defendido el ancho ibérico porque se adaptará al europeo y, mientras tanto, va a permitir "no estar mirando".

Les ha preguntado a los 'populares' si "escuchan a las personas". "Tenemos que recaudar para ofrecer servicios y apoyo a las personas en situación de vulnerabilidad, y sus medidas provocan desigualdad", les ha dicho.

Ha explicado que todos los proyectos de Plan de Recuperación se hacen de acuerdo a la ley y atendiendo a convocatorias transparentes. "No encuentran los millones porque están en lo limpio, no en lo sucio", les ha espetado.

Sus propuestas, le ha dicho a Garrido, son "de cara a la galería". A continuación, ha pasado a relatar las mejoras producidas en La Rioja, diciendo que: "Una empresa tiene más recursos y una tramitación mas fluida que cuando gobernaban ustedes" o "un paciente es atendido en un sistema sanitario público reforzado con mas profesionales".

Ante las reiteradas interrupciones de los 'populares', añadiendo "mentira" a cada ejemplo, Andreu le ha indicado a su portavoz: "Se imagina usted, señor Garrido, que los diputados del PSOE le increparan así cuando habla".

Andreu ha finalizado diciendo: "Esa es la realidad de la Rioja y no ese relato avinagrado y cínico" que había hecho el 'popular'.

En la réplica, Garrido ha creído que los riojanos no merecen la "agonía política" de Andreu, criticándole que sus propuestas habían sido "escasas o con poca entidad". "Todos merecemos más respeto y que usted diga que se equivoca", ha dicho.

Le ha preguntado "a qué estamos jugando", dado que ayer Sánchez anunció una reducción de los impuestos a los carburantes y la luz y el PSOE riojano rechazó en el último pleno una propuesta del PP en la misma línea.

Andreu ha comprendido su "euforia" con los resultados en Andalucía, pero les ha visto a los 'populares' riojanos "con poco proyecto y con un liderazgo confuso".

Ha anunciado que ha solicitado al Gobierno central una nueva Comisión Bilateral "para defender intereses de La Rioja".

También, la modificación de la Directriz de Suelo no Urbanizable para proteger las áreas con valor paisajístico, agradeciendo a los grupos parlamentarios la unidad para poder estudiar alternativas y promover un marco. El objetivo, ha dicho, es llegar hasta el 60 por ciento del territorio agrícola.