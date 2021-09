Garrido (PP) critica la "improvisación e irresponsabilidad" de la Consejería en el comienzo del curso escolar 2021-2022

Han criticado al presidente del Parlamento por acudir al pleno sin aislarse despues de someterse a una PCR

El portavoz del Grupo Popular en el Parlamento de La Rioja, Jesús Ángel Garrido, ha criticado que la Consejería de Educación del Gobierno de La Rioja demuestra "estar instalada en la improvisación y la irresponsabilidad. Por la falta de previsión del Consejero, los equipos directivos y profesores de la red educativa riojana han tenido apenas tres días, del 1 al 3 de septiembre, para poder preparar el curso 2021-2022 que comenzó el pasado lunes, día 6".

En este sentido, ha recordado que la ministra de Educación se reunió con las comunidades para preparar el inicio del curso escolar el 25 de Agosto para abordar los protocolos anti-covid, apenas una semana antes de que los profesores acudieran a los centros y apenas 12 días antes de que los niños comenzasen el curso en nuestra región. ¿Qué se puede preparar en una semana? No mucho, de ahí nuestra denuncia", ha apuntado.

Un reproche al que ha sumado el hecho de que el Plan de Contingencia de Educación contra el COVID-19 del curso 21/22 se publicase en pleno mes de agosto, en concreto el día 13, "cuando los equipos de dirección están de vacaciones. Los equipos directivos y profesores apenas han tenido margen para aplicar las medidas y protocolos recogidos en ese plan", ha añadido.

Jesús Ángel Garrido ha realizado estas afirmaciones hoy, día 10, durante una rueda de prensa convocada para analizar el inicio del curso escolar 2021-2022 en nuestra Comunidad.

El Portavoz del Grupo Popular ha puesto el acento en otro de las evidencias que revela la improvisación con la que ha actuado el departamento dirigido por Uruñuela: la contratación de profesores de refuerzo. "Como ya denunciamos a principios de verano, el Gobierno de Andreu debía hacer todo lo posible para mantener el nivel de profesores de refuerzo, algo que no ha ocurrido. En los últimos meses, el Consejero ha ido dando tumbos, en julio hablaba de 182 profesores de refuerzo, ya por debajo de los del curso 2020-2021; a finales de agosto los elevó a 200 y la primera semana de septiembre hablaba de 230. Una subasta en lugar de un plan estudiado, detallado y ajustado a las necesidades del sistema educativo".

La realidad es que, a pesar de que el Gobierno de Andreu ha contado con una financiación extra de 9,5 millones de euros con cargo a los Presupuestos del Estado para la contratación de profesores de refuerzo para este curso educativo, hoy, según los últimos datos disponibles, las nuevas plazas se sitúan en 150, en niveles inferiores a los del curso anterior. "En el colmo de la desfachatez, el Consejero se atreve a echar la culpa de los equipos directivos, que según sus palabras realizan su labor más lenta que en el curso pasado. Un retraso lógico si atendemos a la improvisación con la que actúa la Consejería".

En este asunto, Jesús ángel Garrido ha vuelto a lamentar que "un curso más se excluya a los centros concertados de este plan de refuerzo del profesorado. No tiene sentido que esta red, que escolariza al 35% del alumnado en nuestra Comunidad no cuente con ni uno solo de los profesores de refuerzo contratado por la Consejería con cargo a esos 9,5 millones de euros. Reclamamos equidad y equiparación en el tratamiento de las dos redes, la pública y la concertada".

"Esa especie de red pública de escuelas infantiles que parece ser que quiere implementar la Consejería es su ejemplo más reciente de improvisación y puede convertirse en un nuevo fracaso como ya lo fueron las escuelas abiertas que trató de impulsar su predecesor, el señor Cacho", ha augurado. A este respecto, ha recordado que "fue el Partido Popular quien impulsó en esta Comunidad el modelo de educación gratuita de 0 a 3 años con el que hoy contamos, aprobado con el voto en contra del PSOE".

Jesús Ángel Garrido ha emplazado al Gobierno de Andreu a gestionar mejor los centros educativos que son de su competencia para evitar casos como el de Rincón de Soto, donde la jornada académica acaba a las 13.30 horas por falta de personal.

NEGATIVO EJEMPLO DE GARCÍA, SEGUNDA AUTORIDAD DE LA RIOJA

El portavoz del Grupo Popular ha subrayado el ejemplo que los alumnos y docentes riojanos han dado a la sociedad durante la pandemia, en lo relativo al cumplimiento de normas para evitar la propagación del Covid. "Un ejemplo que han dado los niños no lo dio ayer la segunda autoridad de esta Comunidad Autónoma, el presidente del Parlamento, Jesús María García. Después de someterse a primera hora de la mañana a una prueba PCR, no se mantuvo aislado a la espera del resultado, sino que acudió al Parlamento de La Rioja, un lugar cerrado, poniendo en riesgo la salud de todos que participamos en la sesión plenaria. Flaco favor hace si no es extremadamente prudente en todo lo que hace referencia a esta materia".