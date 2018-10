Garrido cree que regular los precios del alquiler no es "la senda adecuada"

El presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, ha dicho hoy que la posibilidad contemplada en los presupuestos generales del Estado de 2019 para que los ayuntamientos regulen los precios del alquiler en determinadas zonas del país no es "la senda adecuada".

Ésta es una de las iniciativas recogida en el proyecto de ley de presupuestos para 2019, pendiente de aprobación y que firmaron el pasado jueves el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias.

Preguntado sobre este asunto concreto durante una visita a la localidad madrileña de Getafe, Garrido ha comentado que "es un error intentar limitar las cosas de esa manera".

"No creo que sea el camino correcto, el camino que permita la creación de empleo ni el desarrollo de nuestra sociedad, y por tanto no me parece la senda adecuada", ha añadido.

En su opinión, las políticas liberales "son las que al final han funcionado mejor" y las que "crean más puestos de trabajo y más prosperidad".

"Entiendo que hay otras ideas y las de las personas que están llevando a cabo este inicio de presupuestos del Estado seguramente no creen en ese tipo de libertades", ha señalado, al tiempo que ha dicho que de Podemos y PSOE "no podemos esperar cosa distinta".