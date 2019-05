Garrido cree que el giro del PP al centro es solo "una operación cosmética": "Nadie se lo cree"

El expresidente de la Comunidad de Madrid y 'número 13' de Ciudadanos a la Asamblea de Madrid, Ángel Garrido, ha señalado este jueves que el giro que quiere hacer ahora el PP hacia el centro es solo "una operación cosmética" que "nadie se va a creer que de un día para otro se haya hecho ese giro".

En declaraciones a los periodistas en la Real Casa de Correos antes de celebrarse el acto de la festividad de la Comunidad de Madrid del 2 de Mayo, Garrido, al ser preguntado sobre si hubiera cambiado de partido de haber conocido antes ese giro al centro del PP, ha señalado que este giro no existe porque "es una operación de cosmética", cuando "durante todo este tiempo han trabajado hacia la derecha". "Yo sí que he estado siempre en el mismo sitio, en el centro político y ahora algunos ven que tenía razón que era el espacio que tendría que haber seguido el PP", ha lanzado.

En cuanto a cómo está viviendo este día del Dos de Mayo del lado de la formación 'naranja', ha asegurado que lo está viviendo "muy bien" porque Ciudadanos acoge a la gente "con enorme cariño" y, por ello, se siente "muy honrado de militar" en esta formación. "Me siento enormemente cómodo", ha aseverado.

Sobre las acusaciones de "traidor" al pasar a otro partido, el exdirigente regional ha sostenido que líderes de una formación que "han dado 28 años de su vida por ella" y después "les insultan" es algo que "no les va a ayudar a recuperar el voto".

"Además, yo no me he ido por buscar un puesto. Hay que dejar que las personas decidan dónde quieren estar, aquellos que trabajamos en los partidos, a los militantes y a los votantes. Un respeto a los votantes, porque estos cambios de última hora perdiendo el respeto a algunas formaciones no les va nada bien", ha zanjado. Por último, ha señalado que acude a la sede del Gobierno regional a este acto porque como expresidente cree que debe estar para celebrar "la fiesta de todos los madrileños", con el dirigente en funciones, Pedro Rollán, que preside el acto y que "lo está haciendo muy bien".

AGUADO: "EL CENTRO YA LO OCUPA CIUDADANOS"

El candidato de Ciudadanos a la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, le ha indicado por su parte al PP que el centro "ya está ocupado por un partido que es Ciudadanos" y ha criticado que "no son creíbles" porque hace cinco días "ofrecían ministerios a Vox" y hoy "reniegan de ellos". En declaraciones a los periodistas en la Real Casa de Correos, Aguado ha indicado que el cambio de estrategia de los 'populares' tras las elecciones generales, anunciando un giro al centro, "no es creíble" cuando "hace cinco días estaban ofreciendo ministerios a Vox" y hoy reniegan de ellos y quieren "mirar al centro". "Miren, el centro está ya ocupado por un partido, que es Ciudadanos, que llevamos ya 12 años trabajando en un centro liberal, y desde luego si PP está dispuesto a apoyarnos en la Comunidad y en los Ayuntamientos, bienvenidos. Ojalá sea así, porque es necesaria una coalición en el caso de la Comunidad para frenar al Sanchismo y a los populistas y que no pase como en España por culpa de algunas formaciones", ha lanzado.

En este punto, ha felicitado a todos los madrileños porque es un día "muy importante para la Comunidad" desde el punto de vista "histórico" y desde el punto de vista "político", porque puede ser el último año en el que no haya un presidente naranja. Así, el candidato de Ciudadanos a la Presidencia ha asegurado que va a trabajar "todo lo que queda de campaña para que en los acontecimientos del Dos de Mayo estén representados los votantes de Ciudadanos" con él al frente". "Apuesto por construir en la Comunidad un proyecto de ilusión de centro liberal, que en la Comunidad nos permita superar las últimas etapas de gobiernos monocolor y que no han sido capaces de ar un salto cualitativo. Aspiro en convertir la región en la más próspera de Europa", ha expuesto.

Por último, ha instado a todos los madrileños a que vayan a votar el 26 de mayo por un "futuro mejor" para la Comunidad, y desde Ciudadanos "seguirán trabajando" por presidir con aquellos partidos que apuesten por la "moderación".