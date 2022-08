Garrido: "El PP busca que a la gente le vaya mal para poder ganar las elecciones, sólo busca el poder"

La consellera de Presidencia confía en una tercera legislatura de Armengol: "Se ha dejado la piel para no dejar a nadie atrás"

La consellera de Presidencia, Función Pública e Igualdad, Mercedes Garrido, rechaza la forma de hacer oposición del PP, "que es la que lleva haciendo toda la vida", y asegura que "busca que a la gente le vaya mal para poder ganar las elecciones". "Sólo busca el poder".

En una entrevista concedida a Europa Press en la semana en la que el PP ha pedido una comparecencia en el Parlament de la consellera de Hacienda y Relaciones Exteriores, Rosario Sánchez, por supuestamente haberse beneficiado de una modificación en relación a las plazas de auditores de la Sindicatura, la consellera asevera que "se lo inventa". "Es falso y actúan de mala fe porque se abstienen en la votación del decreto en el Parlament ya que se dan cuenta que era una corrección de errores y reconocen que se hace de forma adecuada".

Garrido explica que el texto del decreto ley 6/2022 de medidas urgentes para reducir la temporalidad en el empleo público, aprobado por el Consell de Govern el 13 de junio, no incluye ningún punto relativo a las plazas del cuerpo de auditores de la Sindicatura de Cuentas de Baleares.

La consellera precisa que crea el grupo de auditores e interventores de la Comunidad Autónoma, "como tenemos un montón de grupos". "¿Todos los técnicos superiores son iguales? ¿Todos los interventores son iguales? No. Dentro del grupo hay diferentes categorías y cada uno con sus funciones. Por lo tanto, lo que dice el PP que era una ascenso se lo inventa", señala.

Es más, la consellera insiste en que los 'populares' actúan "de mala fe" porque lo sacan "ahora por oportunismo". "La Sindicatura no está incluida en el decreto, pero el cuerpo sí. Además si se hubiese hecho, eso no hubiese beneficiado a la consellera porque cada uno tiene sus funciones que son completamente diferentes. Crear un cuerpo de funcionarios no equipara a nadie", remacha.

Esta "mala fe" del PP es una muestra, según la consellera, de lo que "lleva utilizando" en esta legislatura, marcada por la pandemia de la COVID y la crisis económica derivada de la invasión bélica de Rusia en Ucrania. En palabras de Garrido, "el PP no está ni se le espera, pero es que nunca ha estado. Su fórmula para ganar es muy triste porque busca que le vaya mal a la gente. Eso no es un partido de oposición".

Garrido recuerda que el PP no ha participado en el Pacto de Reactivación y Diversificación Económica y Social de Baleares, "cómo sí hicieron otros partidos responsables de la oposición". Además, señala que Marga Prohens, la actual presidenta del PP de Baleares y también diputada en el Congreso de los Diputados, "ha dicho 'no' de manera sistemática a todo lo que se ha planteado para Baleares".

"No apoya las iniciativas de Baleares y eso al final la gente lo ve", subraya la consellera en relación a su voto en contra y de su Grupo Parlamentario a la reforma laboral, "que está favoreciendo a los trabajadores de Baleares".

Por ello, confía en que la actual presidenta del Govern, Francina Armengol, gane las elecciones de 2023 y pilote una tercera legislatura en las Islas. Su rotundidad en su argumentación procede del trabajo que ha hecho en las Islas durante la pandemia de la COVID: "Se ha dejado la piel para que nadie se quede atrás. Se han tomado decisiones muy duras como cerrar la hostelería, que no era fácil y se decidió porque se querían salvar vidas".

En este punto, la consellera de Presidencia abunda en que el Govern balear "lo ha hecho bien" para que a la economía balear le fuese "como lo está haciendo ahora". "No ha sido casualidad o por generación espontánea. Nuestra comunidad está en la situación que está por el trabajo que se ha hecho. Por eso, estoy segura que habrá tercera legislatura", termina.