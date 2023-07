Garrido apuesta por concentrar el voto vasco en Sumar como "única fuerza plurinacional" que puede gobernar

Confía en que Feijóo no sea presidente porque es un "mentiroso" y se ha "tirado al monte"

La cabeza de lista de Sumar al Congreso por Gipuzkoa y coordinadora de Podemos Euskadi, Pilar Garrido, ha realizado un llamamiento a concentrar el voto vasco en Sumar como "única fuerza plurinacional" que puede estar en el Gobierno del Estado. Además, ha afirmado que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, es "un mentiroso", y cree la ciudadanía no quiere un presidente "que mienta con total impunidad" y que "se ha tirado al monte desde hace mucho tiempo".

En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, Garrido ha lamentado que Feijóo "no hable de propuestas y que su forma de llegar a la Moncloa sea repetir constantemente que el Gobierno de esta legislatura era ilegítimo, hacer cosas como tener secuestrado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), y entender el Estado, las administraciones y las instituciones como chiringuitos suyos".

Además, le ha acusado de "tener una visión patrimonial del Estado" porque lo que traslada es que, si él gobierna "todo está bien, la democracia va bien" pero, si no lo hace, "no hay democracia y no hay gobierno legítimo". "Se ha tirado al monte desde hace mucho tiempo y espero que de verdad no tengamos como presidente del Gobierno a Feijóo", ha manifestado.

La aspirante de Sumar ha señalado que es importante que Pedro Sánchez "coja vuelo" tras del debate a dos con el líder del PP, para que la coalición de izquierdas y el Partido Socialista puedan gobernar, y espera que Yolanda Díaz "llegue a la Moncloa" y el secretario general del PSOE sea vicepresidente.

En todo caso, ha apostado por que Sumar desplace "sí o sí" a Vox, "que está a las puertas de entrar en un Gobierno y que tanto daño puede hacer a los vascos". "A todos los que tienen dudas y que no saben muy bien a quién votar, les pediría confianza en Sumar y en Yolanda Díaz, porque no vamos a defraudar", ha añadido.

Asimismo, ha insistido en que, si Sumar no está en el Ejecutivo, EH Bildu "no va a tener ninguna posibilidad de influir ni hacer nada". Por ello, ha dicho que "la prioridad en este momento es concentrar el voto en Sumar para que se dé el Gobierno de coalición y se vuelva a tener el bloque de investidura".

Pilar Garrido también ha resaltado que su coalición es "la única fuerza plurinacional que puede estar en un Gobierno del Estado, y eso también va a suponer un entendimiento con Euskadi como ha sucedido en la anterior legislatura".

EL PNV, PENSIONES Y VIVIENDA

Sobre el tema de las pensiones, ha dicho que le hace "gracia" el argumento que utiliza desde el 2019 el cabeza de lista del PNV al Congreso, Aitor Esteban, sobre que "ellos subieron un poco las pensiones".

Pilar Garrido cree que "sacar este tema viene muy mal" a los jeltzales porque "se olvidan de decir que, con ese voto, lo que hicieron fue blanquear los presupuestos de Montoro, validar el Gobierno más corrupto que había, que era el de Rajoy" y apoyar unos presupuestos "que hicieron un daño terrible a las familias vascas".

"Encima, iba en contra de una propuesta que se había aprobado por unanimidad en el Parlamento vasco, que recogía las reivindicaciones de los pensionistas, de solidaridad intergeneracional y de acabar con el factor de sostenibilidad", ha subrayado.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

En este sentido, ha recordado que "subieron un poquito" las pensiones y "ni siquiera recuperaron el poder adquisitivo". "Lo que hicieron fue apoyar los presupuestos de Montoro, que han hecho muchísimo daño a las familias vascas, crearon la crisis económica y social más importante que ha habido en estos años, con lo cual yo no sé cómo se atreven a hablar de esa cuestión", ha manifestado.

La aspirante de Sumar también ha remarcado que estas cuentas estatales del PP "acabaron con el sistema de dependencia y con la sanidad pública". "No puede blanquear unos presupuestos y traicionar lo que se ha decidido en el Parlamento vasco por unanimidad", ha aseverado.

También ha reprochado al PNV su postura ante la Ley de Vivienda y que haya arremetido contra esta norma recurriendo al "mantra" de la invasión de competencias. "También votó en contra de la Ley vasca de vivienda. No está de acuerdo con la intervención del mercado para que los jóvenes puedan acceder a precios asequibles. Entonces, en vez de ir por esa línea y, como hacen otros partidos de derechas, defender su postura, lo que hace es acogerse al mantra de las competencias", ha criticado.

A su juicio, "la prueba del algodón es que partidos tan nacionalistas, independentistas y tan defensores del autogobierno, como EH Bildu y ERC, no han tenido ningún problema en apoyar y en aportar" a esa norma.