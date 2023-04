Garijo (EUPV) pide a Díaz y a Podemos que rebajen el "ruido": "Hemos de estar todos en Sumar y espero que sea así"

Apuesta por seguir como consellera y cree que "no hay nada que resolver" en la dirección de Esquerra Unida tras las elecciones

La 'número dos' de Unides Podem-Esquerra Unida a las elecciones autonómicas por Valencia, Rosa Pérez Garijo, cree que tanto Yolanda Díaz como la dirección de Podemos deben evitar el "ruido innecesario" sobre la integración del partido 'morado' en Sumar, aunque confía en que "todos y todas" estarán en la plataforma que impulsa la vicepresidenta para las elecciones generales.

"Yo soy de las que piensa que hemos de estar todos y todas en Sumar y espero que finalmente sea así. Cada uno tiene sus tiempos para llegar a acuerdos y hay que respetarlos (..:) Vamos a intentar que haya un acuerdo y yo creo que sin duda lo habrá", asevera en una entrevista con Europa Press, preguntada por las discrepancias entre Díaz y Podemos sobre un acuerdo de primarias previo a su integración en Sumar.

Garijo espera que estas diferencias no afecten a las elecciones autonómicas y municipales, dado que Sumar "no juega" en estos comicios y "ya veremos cómo se va desarrollando". Hasta entonces pide "intentar que el ruido innecesario sea todo lo evitable posible porque es perjudicial y el debate se tiene que dar de otra manera".

De cara a las generales, augura que Compromís, Podemos e Izquierda Unida estarán en Sumar, al igual que la Chunta Aragonesista o Más Madrid: "Me gustaría que estén todas las fuerzas políticas a la izquierda del PSOE y que se pueda construir un bloque de cambio".

En clave autonómica, preguntada por la tardanza en sellar la confluencia entre Podem y EUPV, apunta a la necesidad de consensuarlo en el seno de Esquerra Unida y de llegar a un acuerdo con la formación 'morada' para concurrir juntas en las "grandes ciudades". Un acuerdo que luego ha ido "más allá" con hasta 60 candidaturas "en cascada".

"Había una voluntad firme de llegar a acuerdos: siempre hemos defendido la unidad de la izquierda y no solo de boquilla", recalca, y lamenta que "no se valore que Esquerra Unida es una formación fuerte con bastantes alcaldías".

A un mes de elecciones, Garijo afronta estas semanas con "ilusión", tanto a nivel personal como entre la militancia, destacando que las encuestas "marcan una tendencia bastante favorable a que se mantenga el gobierno del Botànic" y revelan que "una parte importante del electorado todavía no ha decidido su voto".

"HAY COSAS QUE MOLESTAN"

Respecto a las recientes críticas de Podem a Compromís, por parte del vicepresidente segundo y candidato a la Generalitat Héctor Illueca, reconoce que "hay diferencias y cosas que al final molestan". "A veces se peca de prudentes, pero hay determinadas cuestiones en las que también se deben de decir. Y hay muchas cosas que también se callan por prudencia", añade.

Además, enmarca en la "estrategia electoral" la posición de Ximo Puig --'president' de la Generalitat y candidato del PSPV-- de hablar esta campaña de lograr mayoría en lugar de revalidar el Botànic.

De cara al futuro, asegura que le gustaría continuar como consellera de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática en la próxima legislatura y cree que corresponde a Podem decir si quieren mantener la Conselleria de Vivienda, donde han hecho un trabajo "innegable". "A mí lo que me gustaría es que pudiéramos aumentar nuestra fuerza y poder gestionar otras parcelas", reconoce.

Sobre el área de memoria democrática y la reciente exhumación de Primo de Rivera, afirma que se van dando "pasitos" aunque sea tarde para acabar con las "anomalías democráticas". "El problema es que hemos aprendido a vivir con ellas", advierte, y garantiza que ella "siempre" pide disculpas a las familias de los represaliados.

DIMISIONES EN EUPV: "NO HAY NADA QUE RESOLVER"

A nivel orgánico, cuestionada por las dimisiones hace unos meses de miembros de la Ejecutiva de EUPV que ella encabeza, Garijo defiende que la dirección de su partido se ha centrado desde entonces en el trabajo "brutal" de lograr las candidaturas conjuntas con Podem y asevera: "Cada uno sabe en cada momento lo que debe o no hacer en la organización".

"Ellos decidieron apartarse en un momento fundamental, tanto para las negociaciones como para el trabajo de cara a las elecciones, pero evidentemente siempre hay gente dispuesta a asumir ese trabajo. Y aquí estamos", argumenta, y añade que "si es incongruente o no lo deben contestar ellos".

Dicho esto, afirma que "no hay nada que resolver" en la dirección de EUPV tras el 28M, pues "la Ejecutiva sigue y ha hecho el trabajo que ellos deberían haber hecho". "Cuando pasen las elecciones, supongo que se hará alguna ampliación de la Ejecutiva y, bueno, las personas que no quieran...", comenta dejando la puerta abierta a posibles salidas, tras lo que remarca que estar en la dirección "no conlleva ningún tipo de contraprestación".

Garijo prefiere no entrar a valorar la situación en la que estará Estefania Blanes, una de las cinco dimitidas y 'número dos' a las autonómicas por Alicante, al plantearle si debería continuar como portavoz adjunta de Unides Podem en Les Corts: "Quien lo sea, se decidirá".

LAS DEFENSAS DE IMELSA "QUIEREN CARGARSE LA CAUSA"

En el ámbito judicial, la consellera enmarca en una "estrategia de defensa" la petición de los abogados de los acusados en la pieza del 'call center' del conocido caso Imelsa hayan solicitado la nulidad de todo el procedimiento al ver irregulares en las grabaciones que originaron la causa, que aportó ella y Mariano López, exsuegro del exgerente de la empresa pública Imelsa Marcos Benavent.

"Evidentemente, quieren cargarse una causa desde el principio", señala, para recodar que "los audios están ahí" y que ella entregó "muchísima documentación y pruebas que algunas ni se han investigado". Es algo que asegura que volverá a explicar en su declaración como testigo prevista para dentro de dos semanas.

Respecto a cómo ve el proceso, la también letrada muestra "dudas de algunas cuestiones de la instrucción", que podría haber sido "mejorable", si bien reconoce que se ha "acelerado" el segundo juicio".

Y sobre la petición de Fiscalía Anticorrupción de archivar una de las macrocausas de Imelsa, la relativa a los sobrecostes en la empresa pública Ciegsa, al estar prescrito el delito de cohecho, sostiene que "los delitos son suficientemente graves para que tengan un periodo de instrucción más amplio". "Hay claramente un cambio de estrategia", subraya.