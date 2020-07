Garicano espera que el acuerdo en Bruselas "esté cerca" y que las economías europeas se reconstruyan unidas

El eurodiputado de Ciudadanos (Cs) Luis Garicano ha manifestado este lunes que tiene la esperanza de que el acuerdo entre los países de la Unión Europea sobre los fondos para hacer frente a las consecuencias de la crisis del coronavirus pueda estar "cerca", de manera que las economías europeas se pueden reconstruir de forma unida.

En declaraciones a Canal Sur Radio (CSR) recogidas por Europa Press, ha considerado que es "buena señal" que hayan transcurrido ya cuatro días de intensas negociaciones en Bruselas entre los dirigentes de los países europeos, porque el hecho de que estén insistiendo hasta la extenuación demuestra que todo el mundo se toma muy en serio este asunto y que el acuerdo puede estar a la "vuelta de la esquina".

A su juicio, aparte del asunto del dinero, queda un asunto que aún no se ha discutido como es el relativo al estado de derecho y hasta qué punto países como Hungría o Polonia, "que no cumplen las reglas del estado de derecho" en determinadas cuestiones, pueden recibir dinero de Europa, y "cómo evitamos que ese dinero se use para construir regímenes autoritarios".

En su opinión, en Europa hay una "irritación creciente" ante el hecho de que se puedan ir construyendo "autoritarismos con dinero de las democracias europeas". Ha agregado que, en cualquier caso, este es un tema "recurrente, que al final es muy difícil de tratar porque si se tiene que aprobar el dinero por unanimidad, no se va a aprobar contra la opinión de Hungría, pero, sin duda, es un tema que preocupa y que se tiene que tratar".

Respecto a qué puede exigir la Unión Europea a España a cambio de los fondos, Garicano ha considerado que hay muchas reformas que este país tiene pendientes de hacer, como en relación con el mercado laboral, y de las que se vienen advirtiendo desde hace tiempo, pero que no se terminan de a acometer.

Ha insistido en que el hecho de que Europa salga unida de la crisis será positivo para todos, así como que ofrezca una herramienta que permita que esta crisis pase a ser algo del pasado y que nuestras economías se puedan reconstruir de forma unida.