Garicano (Cs) critica que CUP y ANC "animen a la violencia" y dice que en la UE no entienden la "deriva del separatismo"

El líder de Ciudadanos en el Parlamento Europeo, Luis Garicano, ha afirmado este martes que, con sus declaraciones sobre los disturbios en Cataluña, la CUP y la Asamblea Nacional Catalana (ANC) "animan a la violencia", y ha advertido de que en la Unión Europea no se entiende la "deriva del separatismo".

"Que se anime desde el poder público y desde las organizaciones a la violencia", cuando "hay gente que será dañada, que sufrirá y que perderá salud" es "una muestra de maldad", ha declarado a Europa Press tras visitar en Madrid el centro de formación Immune Technology Institute junto a Araceli Gómez y Noelia López, diputadas de Cs en la Asamblea de Madrid.

La presidenta de la ANC, Elisenda Paluzie, dijo este lunes que los altercados violentos ocurridos en Cataluña a raíz de las protestas por la sentencia del Tribunal Supremo a los líderes independentistas "hacen visible el conflicto": "Estos incidentes son los que hacen que estemos en la prensa internacional de manera continuada estos días".

Por su parte, el número dos de la candidatura de la CUP al Congreso en las elecciones generales, Albert Botran, atribuyó los incidentes a la "rabia" de los jóvenes catalanes tras la represión policial durante la celebración del referéndum del 1 de octubre de 2017 y señaló que las protestas y huelgas han conseguido que "Cataluña esté en la agenda de los medios internacionales".

"AISLAMIENTO" DEL INDEPENDENTISMO CATALÁN

Garicano considera que la ANC y la CUP están cometiendo un error, porque "la única atención que están teniendo del resto del mundo es una atención muy negativa". En este sentido, ha asegurado que en Europa el "aislamiento" del independentismo catalán "es total".

"Porque lo que están haciendo es contrario a todos los valores europeos, de unión y no de disgregación, de igualdad y no de desigualdad, de Europa y no de nacionalismo y tribalismo", y también porque "la forma en la que lo están haciendo es cada vez menos comprensible para los europeos", ha manifestado.

Según el dirigente de Cs, "no hay ninguna comprensión a esta deriva absolutamente incomprensible del separatismo" por parte de las fuerzas políticas representadas en el Parlamento Europeo. Además, ha indicado que "no ha habido ningún plenario en el que se haya debatido" la situación en Cataluña y que los únicos que se han referido a este tema han sido diputados independentistas o del Sinn Féin.