Garicano critica que ayudas europeas "con partidos tradiciones se quedan sin gastar" y Cs "eso no lo va a permitir"

El número 1 de Ciudadanos (Cs) a las elecciones europeas, Luis Garicano, ha advertido de que una de las cosas que descubren cuando miran "con cuidado el presupuesto de un lugar", como, entre otros, la Junta de Andalucía y el dinero para la formación, es que las ayudas europeas "se quedan sin gastar", ya que "los partidos tradicionales no se han tomado Europa en serio". "Ciudadanos es un partido que eso no lo va a permitir y va a asegurar que el dinero de Europa llegue y se use".

Garicano, junto a la diputada Melisa Rodríguez, y el candidato de Cs a la Alcaldía de Málaga, Juan Cassá, ha participado en el acto 'La Europa de todos. Jóvenes y mayores en Europa' y ha criticado que "los partidos tradicionales no han mandado a Europa equipos que querían trabajar en ella, explicar lo que Europa nos daba y, por eso, el dinero se queda sin gastar y los proyectos se quedan sin implementar".

"Ciudadanos es un partido que eso no lo va a permitir y va a asegurar que el dinero de Europa llegue y se use", ha añadido, dejando claro que "nosotros en vez de llevar a un equipo de personas que van a buscar una jubilación dorada, que van a retirarse, llevamos a un equipo de personas que va a trabajar y a cambiar las cosas".

ERASMUS PARA MAYORES

Por otro lado, Garicano durante su intervención, ha hablado de las propuestas para jóvenes, incidiendo en que "Erasmus es uno de los programas más importantes", ya que "no solo ayuda a que llevemos a Europa en nuestros ideales y valores, sino también en nuestros corazones".

"Ha creado esta realidad de millones de jóvenes que han estudiado fuera de su casa y que han disfrutado de una experiencia Europea", ha dicho, destacando también la importancia de la propuesta de Erasmus para mayores.

Garicano ha señalado que "pensamos que los mayores han visto como los hijos y nietos disfrutaban de la propuesta de Erasmus y creemos que es importante que esa experiencia la disfruten también los mayores de 65 años", abogando, de igual modo, por expandir el Erasmus para que lo puedan disfrutar muchos más jóvenes.

En relación con la propuesta de Erasmus para mayores de 65 años ha explicado que es un programa que tendrá un componente de viajar, y que, además, cultural y educativo. Por ello, ha detallado que proponen un programa piloto que tenga entre 15 y 20 millones de euros ya para que "empiece inmediatamente el año que viene, que se examine como funciona y que, a partir de ahí, se ponga el programa en marcha para todos los mayores". Siendo el presupuesto, a medio plazo, de unos 600 millones.

"España será un destino muy atractivo y esperamos que muchos mayores de la UE quieran visitarla y disfrutar también no solo de las playas sino también de la oferta cultural", ha dicho.