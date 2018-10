García Seco asegura que "no se va a consentir" que haya "dejación de funciones" ni "falta de mantenimiento" en el tren

Begoña García distingue entre las "averías" y "la desidia, la dejadez y la negligencia" de que un tren "se quede sin gasoil"

La delegada del Gobierno en Extremadura, Yolanda García Seco, ha pedido disculpas en nombre del Ejecutivo central a los usuarios del tren durante este pasado Puente del Pilar, cuando han tenido lugar una serie de "averías" y "problemas" que ha lamentado, a la vez que ha asegurado que "no se va a consentir" que "haya dejación de funciones" ni "una falta de mantenimiento" de los trenes que circulan por la región.

"Lo que tenemos que decir desde el Gobierno de España es que hay que pedir disculpas a los usuarios, hay que lamentar enormemente lo que está pasando con el tren en Extremadura", ha afirmado García Seco, que ha abogado por seguir trabajando en las obras que se están ejecutando en la región "para tener un tren digno se desarrollen con la normalidad y con la celeridad debida".

Así, ha confiado en que "no haya ningún parón" y que también el material rodante, los trenes y los servicios comerciales que presta Renfe en Extremadura "sean adecuados". "Entre tanto no tenemos un tren de mejores prestaciones", ha precisado a preguntas de los periodistas por las incidencias registradas este Puente del Pilar en el tren extremeño.

A este respecto, Yolanda García Seco ha anunciado que este lunes "ya se han depurado las responsabilidades oportunas" y, en concreto, se ha procedido a cesar al gerente de Servicios Comerciales de Renfe de Andalucía y Extremadura y al gerente de la Gestión de Contratación de Renfe "por ser el responsable de la supervisión del mantenimiento de los contratos que deberían estar trabajando y funcionando adecuadamente para que no se produzcan este tipo de averías, este tipo de problemas".

"El mantenimiento de los trenes no ha sido adecuado y, como consecuencia de esto, ha habido esa serie de incidencias, este Gobierno ha decidido actuar, por tanto ya se han producido esta misma mañana dos ceses", ha aseverado, para añadir que esas dos plazas se cubrirán "a la mayor brevedad posible" y "si puede ser" durante este lunes.

Asimismo, ha asegurado que "no se va a consentir" que "haya dejación de funciones, ni que haya una falta de mantenimiento de esos trenes" que deben traer y llevar a los viajeros "de forma al menos igual que en el resto de las comunidades autónomas de España".

PARA LA JUNTA "ESTO NO VA A QUEDAR ASÍ"

Interpelada sobre este mismo asunto, la consejera de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, Begoña García, ha explicado que en la mañana de este lunes se ha remitido una carta al presidente de Renfe "con todas las incidencias" que han tenido lugar este pasado Puente del Pilar y "exigiendo responsabilidades en Renfe".

"Esto no va a quedar así, no puede quedar así, una cosa son las averías y otra cosa es la desidia, la dejadez y la negligencia de que un tren se quede sin gasoil, de que uno se quede sin frenos, no son averías, no se puede achacar en este caso este Puente del Pilar a infraestructuras", ha reclamado.

La consejera ha avanzado además que este lunes también se ha convocado el Pacto Social y Político por el ferrocarril para el próximo lunes día 22 de octubre a las 17,00 horas en la Presidencia de la Junta.