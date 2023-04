García (PPN) dice que Sánchez es "el peor presidente para Navarra" porque "no ha traído más que pobreza, paro y miseria"

El presidente del Partido Popular de Navarra y candidato a la Presidencia del Gobierno foral, Javier García, ha afirmado que Pedro Sánchez es "el peor presidente para Navarra" porque "no ha traído más que pobreza, paro y miseria". Ha criticado que "no ha invertido" en el Tren de Alta Velocidad, el Canal de Navarra o la Autovía A-15 y le ha preguntado por la postura del Gobierno central respecto a la normativa Euro7 ante la "difícil situación" de Volkswagen Navarra.

Así se ha pronunciado durante un acto que el partido ha celebrado este sábado en el Paseo Sarasate de Pamplona, en el que han participado los integrantes de la lista 'popular' al Parlamento de Navarra en las próximas elecciones. Una candidatura que García ha definido como la de "la ilusión" para "situar a Navarra en el lugar donde nunca debió de dejar de estar".

García ha aprovechado la visita a la Comunidad foral de Pedro Sánchez, al que ha calificado como "el peor presidente de la historia para Navarra", para preguntarle "cómo ha venido" que por la Autovía A-15 o el Tren de Alta Velocidad es "imposible". "Sí que puedo imaginar que ha venido con Falcon", ha añadido.

El candidato 'popular' ha reprochado a Sánchez que "no ha invertido en el Tren de Alta Velocidad, no ha invertido en absoluto en el Canal de Navarra y no ha invertido en la autovía A-15". Frente a ello, ha asegurado que el Partido Popular "tiene las ideas claras" y ha asegurado que "va a invertir" en estas infraestructuras y para que "Navarra sea un atractivo para todas las empresas, generemos empleo y generemos riqueza".

En este sentido, ha preguntado a Sánchez si va a "pedir explicaciones" al Gobierno de Chivite por el "mal dato" de la EPA con "8.920 puestos de trabajo que se han destruido desde el inicio de la legislatura". "Cuando Navarra siempre ha tenido una tendencia ascendente con respecto al empleo, hoy es todo lo contrario", ha criticado.

Por ello, ha exigido a Pedro Sánchez que "dé las explicaciones oportunas y nos diga qué va a traer a esta tierra" porque "no ha traído absolutamente nada más que pobreza, paro y miseria". Ha resaltado, al este respecto, que hay "9.000 parados jóvenes en nuestra comunidad de menores de 35 años, un auténtico drama social".

Javier García ha mostrado su preocupación por la planta de Volkswagen Navarra y le ha preguntado al presidente del Gobierno "qué va a anunciar" y "qué va a suceder en nuestra comunidad con la aplicación de la norma Euro 7". "Navarra necesita tiempo para poder llevar a cabo nuestra reconversión industrial y desde luego todo el apoyo posible", ha defendido. "Hoy Navarra está en una situación difícil con respecto a Volkswagen y queremos saber cuál es el compromiso del señor Sánchez", ha reivindicado.

"No sé si el señor Sánchez es consciente de la importancia que tiene Volkswagen para Navarra, pero evidentemente el Partido Popular sí la tiene y sí tiene un claro compromiso con todos los trabajadores de Volkswagen Navarra", ha destacado.

García ha criticado que Chivite llamara "valle de producción a la posible pérdida de 2.000 empleos en Volkswagen y 4.000 puestos de trabajo más empleos en el parque de proveedores". ¿Qué posición va a tomar España respecto a la Euro 7", ha insistido. "No sabemos si está esperando a posicionarse a este respecto una vez que sea presidente del Consejo de la Unión Europea para obtener rédito social, como viene acostumbrándonos, pero a algo evidentemente está esperando", ha afirmado. Otra opción, ha dicho, es que "no le importa nada porque poco le ha importado esta tierra".

Por el contrario, ha destacado que en el PPN "salimos a ganar, a poner en práctica un modelo diferente, un modelo competitivo, atractivo, innovador, para volver a llevar a Navarra a los resultados más altos en materia sanitaria, en educación, en empleo, en todos los ámbitos". "Para eso estamos, para mover Navarra, para situar a Navarra en lo más alto", ha concluido.