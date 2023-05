García pide "no resignarse" a presidenta que "no se da por aludida" y que se sintió "incómoda" hablando de Madrid

La candidata de Más Madrid a la Presidencia de la Comunidad, Mónica García, ha pedido a los madrileños que "no se resignen" a tener una presidenta que "no se da por aludida" y ha asegurado que la candidata del PP y actual presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, se sintió "incómoda" hablando de Madrid en el debate en Telemadrid.

"Ayer pudimos ver dos modelos, una señora Ayuso que tuvo que esconderse detrás de Bildu, detrás de ETA y detrás de Sánchez (presidente del Gobierno) para no hablar de Madrid, y una alternativa solvente que es la de Más Madrid, que es una alternativa que cada vez crece más", ha afirmado la líder de Más Madrid en declaraciones a los periodistas desde Chueca.

En relación al debate que hubo ayer entre los cinco candidatos (PP, Más Madrid, PSOE, Vox y Podemos), ha valorado que Madrid no merece a una presidenta que "no se da por aludida por el cambio climático, la exclusión social, por los vecinos de San Fernando, por los sanitarios o por los problemas de los madrileños en el acceso a la vivienda".

Mónica García considera que Madrid merece una presidenta que "sí se dé por aludida y que se haga cargo de la gente" y no solamente de las "primarias" que asegura que mantiene con el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo. Además, ha criticado que Ayuso no vaya a ir a más debates porque "no tiene nada que ofrecer" y cree que durante el debate estaba "enfadada".

Sobre si se considera ganadora de este debate entre candidatos, ha subrayado que Más Madrid puso sobre la mesa "alternativas y propuestas", además de hacer "un buen diagnóstico de lo que está ocurriendo en la Comunidad de Madrid".

"No solamente hemos sido críticos con el gobierno de la señora Ayuso, sino que es que además llevamos cuatro años trabajando, hablando de propuestas reales y solventes para la Comunidad de Madrid para los madrileños y madrileñas. Y creo que está solvencia y este trabajo es lo que nos reconocen los madrileños", ha explicado, a la vez que ha defendido que ella sí quiere "darse por aludida" por los problemas de los madrileños.